Новые правила для пожилых людей: что изменится для пенсионеров с 1 января 2027 года

Пожилые люди заходят в транспорт. Фото: Новини.LIVE

С 2027 года в Украине меняются правила выхода на пенсию — и для многих это может стать неожиданностью. Формально пенсионный возраст тот же, но на практике уйти на отдых станет сложнее.

О том, как изменятся правила выхода на пенсию в Украине в 2027 году и что делать гражданам, которым из-за этого не будет хватать стажа для завершения трудовой деятельности, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как изменятся правила для пенсионеров в Украине в 2027 году

Теперь важен не только возраст, но и страховой стаж. Именно от количества отработанных лет зависит, когда человек сможет оформить пенсию. В 2026 году, чтобы получать выплаты в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа.

Требования к стажу в Украине в 2026 году. Фото: Скриншот/ПФУ

А уже с 2027-го — понадобится не менее 34 лет. Выйти на пенсию в 63 года тоже станет сложнее — вместо 23 лет стажа надо будет 24. Единственный вариант без изменений — пенсия в 65 лет. Для этого, как и раньше, достаточно 15 лет стажа.

Фактически это выглядит как скрытое повышение пенсионного возраста. Если не хватает даже одного-двух лет стажа, придется работать дольше — иногда еще 3-5 лет.

Читайте также:

Кто может потерять возможность вовремя выйти на пенсию из-за новых правил

Проблемы могут возникнуть прежде всего у тех, кто:

имел перерывы в работе;

работал неофициально;

не платил взносы регулярно.

Именно такие периоды "съедают" стаж и потом мешают вовремя выйти на пенсию. Впрочем, есть исключения. Ранее отказаться от работы могут:

многодетные матери;

люди с инвалидностью;

участники боевых действий;

те, кто потерял работу за полгода перед пенсией и не смог найти новую.

Что делать, если стажа для пенсии не хватает

Если для назначения пенсии по возрасту у человека не хватает стажа, у него есть несколько вариантов:

Подождать и выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет. "Добрать" стаж — работать официально или платить взносы добровольно. Оформить социальную помощь (но она значительно меньше пенсии и доступна после 65 лет).

Получается, чтобы вовремя выйти на пенсию в Украине, важно не только достичь определенного возраста, но и иметь достаточный страховой стаж. И с каждым годом это сделать все сложнее.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году большинство украинских пенсионеров все еще имеют бумажные удостоверения. Но в Пенсионном фонде напоминают, что можно оформить и электронное — это удобнее и часто помогает в различных ситуациях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что по состоянию на май 2026 года для людей пенсионного возраста с большим стажем и статусом ветерана труда оказывают дополнительную поддержку. Это повышенные выплаты и более широкий перечень льгот.