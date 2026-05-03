Льготы и надбавки для пенсионеров с большим стажем: на какую поддержку рассчитывать в мае

В мае 2026 года в Украине продолжают действовать социальные гарантии для людей пенсионного возраста, которые имеют большой трудовой стаж и статус ветерана труда. Для таких граждан предусмотрены как льготы, так и дополнительные денежные выплаты.

О том, какие льготы и надбавки могут оформить люди с большим стажем в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может получить статус ветерана труда

Звание ветерана труда не дают автоматически всем с большим стажем. Все нормы прописаны в законе Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста". Оно присваивается, если человек соответствует хотя бы одному из критериев:

имеет государственную награду СССР в виде медали "Ветеран труда";

имеет инвалидность I или II группы, приобрел не менее 15 лет стажа и уже получает пенсию;

имеет большой общий трудовой стаж — не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин и уже находится на пенсии;

работала в тяжелых или вредных условиях: для женщин стаж составляет примерно 25-30 лет, для мужчин — 30-35 лет.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов труда в мае

Люди со статусом ветерана труда могут пользоваться рядом социальных преимуществ. Среди основных:

освобождение от уплаты земельного налога;

возможность получить льготный кредит на жилье;

бесплатное подключение стационарного телефона;

внеочередное лечение в больницах и обеспечение лекарствами;

ежегодные бесплатные медицинские осмотры и консультации врачей;

бесплатное или частично компенсированное санаторно-курортное лечение;

приоритет в обеспечении жильем, земельными участками или строительными материалами;

возможность обслуживаться в медучреждении, где человек лечился до выхода на пенсию;

право на ежегодный основной отпуск вне очереди и дополнительные 14 оплачиваемых дней отдыха;

бесплатное зубопротезирование (если протезы не содержат драгоценных металлов и соблюдены требования по доходу).

Также предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов труда и их семей (мужа или жены, а также детей до 18 лет). Но действуют они в пределах установленных норм.

Большинство льгот предоставляются только при условии, что средний доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает установленный государством порог.

Какие доплаты начислят украинцам за большой стаж в мае 2026 года

Кроме льгот, в 2026 году предоставляется доплата за сверхурочный стаж работы. Она привязана к прожиточному минимуму, который сейчас составляет 2 595 грн. Формула проста: 1% от вышеупомянутой суммы за каждый дополнительный год стажа сверх нормы. В гривнах — это примерно 25,95 грн за каждый год сверх установленного стажа.

Согласно 28 статье закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на такую надбавку имеют:

женщины — если стаж превышает 30 лет;

мужчины — если стаж превышает 35 лет.

Начисление происходит автоматически через Пенсионный фонд Украины. Дополнительно обращаться за этим не нужно. Если человек продолжает работать после выхода на пенсию, окончательный перерасчет делают после завершения трудовой деятельности и обновления прожиточного минимума.

