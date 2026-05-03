Пільги та надбавки для пенсіонерів з великим стажем: на яку підтримку розраховувати у травні

Чоловік похилого віку в парку. Фото: Новини.LIVE

У травні 2026 року в Україні продовжують діяти соціальні гарантії для людей пенсійного віку, які мають великий трудовий стаж і статус ветерана праці. Для таких громадян передбачені як пільги, так і додаткові грошові виплати.

Про те, які пільги та надбавки можуть оформити люди з великим стажем у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може отримати статус ветерана праці

Звання ветерана праці не дають автоматично всім із великим стажем. Усі норми прописані в законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку". Воно надається, якщо людина відповідає хоча б одному з критеріїв:

має державну нагороду СРСР у вигляді медалі "Ветеран праці";

має інвалідність I або II групи, набула щонайменше 15 років стажу та вже отримує пенсію;

має великий загальний трудовий стаж — не менше 35 років для жінок і 40 років для чоловіків і вже перебуває на пенсії;

працювала у важких або шкідливих умовах: для жінок стаж становить приблизно 25-30 років, для чоловіків — 30-35 років.

Які пільги передбачені для ветеранів праці у травні

Люди зі статусом ветерана праці можуть користуватися низкою соціальних переваг. Серед основних:

звільнення від сплати земельного податку;

можливість отримати пільговий кредит на житло;

безплатне підключення стаціонарного телефону;

позачергове лікування в лікарнях і забезпечення ліками;

щорічні безплатні медичні огляди та консультації лікарів;

безоплатне або частково компенсоване санаторно-курортне лікування;

пріоритет у забезпеченні житлом, земельними ділянками або будівельними матеріалами;

можливість обслуговуватися у медзакладі, де людина лікувалася до виходу на пенсію;

право на щорічну основну відпустку поза чергою та додаткові 14 оплачуваних днів відпочинку;

безплатне зубопротезування (якщо протези не містять дорогоцінних металів і дотримані вимоги щодо доходу).

Також передбачені пільги на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів праці та їхніх сімей (чоловіка або дружини, а також дітей до 18 років). Але діють вони в межах встановлених норм.

Читайте також:

Більшість пільг надаються тільки за умови, що середній дохід на одну особу в сім’ї за останні шість місяців не перевищує встановлений державою поріг.

Які доплати нарахують українцям за великий стаж у травні 2026 року

Окрім пільг, у 2026 році надається доплата за понаднормовий стаж роботи. Вона прив’язаний до прожиткового мінімуму, який зараз становить 2 595 грн. Формула проста: 1% від вищезгаданої суми за кожен додатковий рік стажу понад норму. У гривнях — це приблизно 25,95 грн за кожен рік понад встановлений стаж.

Згідно з 28 статтею закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на таку надбавку мають:

жінки — якщо стаж перевищує 30 років;

чоловіки — якщо стаж перевищує 35 років.

Нарахування відбувається автоматично через Пенсійний фонд України. Додатково звертатися за цим не потрібно. Якщо людина продовжує працювати після виходу на пенсію, остаточний перерахунок роблять після завершення трудової діяльності та оновлення прожиткового мінімуму.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні, крім щорічної індексації, проводять додатковий перерахунок пенсій для певних категорій громадян. Це так звані вікові надбавки — фіксовані доплати від 300 до 570 гривень, які нараховують після того, коли людині виповнюється певна кількість років.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році правила для пенсіонерів, які отримують доплати через проживання на радіоактивно забруднених територіях після Чорнобиля, стали суворішими. Тепер, щоб зберегти виплати, не достатньо просто жити в таких зонах — держава ретельно перевіряє історію кожної людини, зокрема її попередні місця проживання.