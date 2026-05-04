Нові правила для людей похилого віку: що зміниться для пенсіонерів з 1 січня 2027 року

Люди похилого віку заходять в транспорт. Фото: Новини.LIVE

З 2027 року в Україні змінюються правила виходу на пенсію — і для багатьох це може стати несподіванкою. Формально пенсійний вік той самий, але на практиці піти на відпочинок стане складніше.

Про те, як зміняться правила виходу на пенсію в Україні у 2027 році та що робити громадянам, яким через це бракуватиме стажу для завершення трудової діяльності, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зміняться правила для пенсіонерів в Україні у 2027 році

Тепер важливий не лише вік, а і страховий стаж. Саме від кількості відпрацьованих років залежить, коли людина зможе оформити пенсію. У 2026 році, щоб отримувати виплати у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

Вимоги до стажу в Україні у 2026 році. Фото: Скриншот/ПФУ

А вже з 2027-го — знадобиться щонайменше 34 роки. Вийти на пенсію у 63 роки теж стане складніше — замість 23 років стажу треба буде 24. Єдиний варіант без змін — пенсія у 65 років. Для цього, як і раніше, достатньо 15 років стажу.

Фактично це виглядає як приховане підвищення пенсійного віку. Якщо не вистачає навіть одного-двох років стажу, доведеться працювати довше — іноді ще 3-5 років.

Хто може втратити можливість вчасно вийти на пенсію через нові правила

Проблеми можуть виникнути насамперед у тих, хто:

мав перерви в роботі;

працював неофіційно;

не сплачував внески регулярно.

Саме такі періоди "з’їдають" стаж і потім заважають вчасно вийти на пенсію. Втім, є винятки. Раніше відмовитись від роботи можуть:

багатодітні матері;

люди з інвалідністю;

учасники бойових дій;

ті, хто втратив роботу за пів року перед пенсією і не зміг знайти нову.

Що робити, якщо стажу для пенсії не вистачає

Якщо для призначення пенсії за віком у людини бракує стажу, вона має кілька варіантів:

Почекати і вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років. "Добрати" стаж — працювати офіційно або платити внески добровільно. Оформити соціальну допомогу (але вона значно менша за пенсію та доступна після 65 років).

Виходить, щоб вчасно вийти на пенсію в Україні, важливо не лише досягти певного віку, а й мати достатній страховий стаж. І з кожним роком це зробити все складніше.

