Надбавка для пенсіонерів у травні 2026 року: хто отримає збільшені виплати

Українські пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на щомісячну доплату до грошового забезпечення. Кошти передбачені непрацюючим особам, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. Однак необхідно підтвердити відсутність трудових відносин.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Який розмір виплати пенсіонерам

Пенсіонери за віком або у зв’язку з інвалідністю, на утриманні яких перебуває дитина до 18 років, можуть розраховувати на грошову виплату в розмірі 150 грн. Фінансова допомога є щомісячною і призначається на кожну неповнолітню особу. Для військових пенсіонерів діють інші умови — сума підтримки перебуває на рівні 50% від прожиткового мінімуму.

Головною вимогою для здійснення виплат є відсутність офіційного працевлаштування. Претендент на надбавку повинен підтвердити, що не пов'язаний трудовими відносинами і не зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності. Довести це можуть такі документи:

трудова книжка;

копія наказу (розпорядження) про звільнення;

відомості про застраховану особу (дані з Реєстру ПФУ);

довідка про відсутність інформації щодо державної реєстрації ФОП.

Внутрішньо переміщені особи, які не можуть підтвердити факт звільнення з роботи чи надати трудову книжку, повинні написати заяву з поясненням цих обставин (плюс вказати дату закінчення трудової діяльності).

Читайте також:

Як оформити додаткові виплати

Надбавки не встановлюються автоматично, пенсіонеру необхідно звернутися в ПФУ за місцем проживання з відповідною заявою і пакетом документів. Серед них — паспорт громадянина, свідоцтво про народження дитини чи ID-картка, інші довідки, які доводять факт перебування неповнолітньої особи на утриманні.

Контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження звернення і документів повинен розглянути їх та ухвалити рішення щодо призначення виплати. Відмова в нарахуванні коштів можлива при недотриманні обов’язкових умов, як от наявності роботи чи ФОП.

Плюс надбавка не призначається на дітей, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсії для людей з інвалідністю 1 групи не зміняться у травні 2026 року. Розмір виплат залежить від страхового стажу і зарплати. Водночас держава гарантує щонайменше 18 885 грн допомоги для військових з інвалідністю 1 групи.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі працівники бюджетної сфери можуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 пенсій. Кошти нараховують при виході на заслужений відпочинок. Однак треба мати достатньо страхового стажу і працювати на відповідній посаді.