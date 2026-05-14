Минимальная зарплата в Польше: какую сумму могут гарантировать сотрудникам в 2027 году

Минимальная зарплата в Польше. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше могут повысить зарплату с 2027 года. Речь идет о минимальном доходе сотрудников, установленном на государственном уровне. Однако эксперты считают, что рост гарантированного денежного обеспечения будет незначительным — одним из самых низких за много лет.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

На сколько может вырасти минимальная зарплата

По состоянию на 2026 год минимальная зарплата в Польше находится на уровне 4 806 злотых брутто (до вычета обязательных налогов и сборов). В прошлом году показатель равнялся 4 600 злотых, а 2024-й стал переломным для работников, поскольку гарантированная государством сумма выросла вдвое.

Однако в 2027 году минимальная выплата может вырасти всего на 54,47 злотых брутто, согласно подсчетам экономиста Федерации польских предпринимателей Лукаша Козловского. Другой потенциально реалистичный прогноз — правительство примет повышение до 4 927 злотых брутто.

"Такой рост кажется очень скромным. Это особенно почувствуют те, кто работает в розничной торговле, общественном питании, охране и сфере услуг, где минимальная заработная плата часто является реальным доходом, а не формальным ориентиром", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Как в Польше рассчитывают минимальную зарплату

Основной механизм расчета МЗП на следующий год ориентирован на среднюю валовую месячную зарплату по состоянию на первый квартал предыдущего года. По данным Центрального статистического управления (GUS), в 2026-м этот показатель находился на уровне 9 562,88 злотых.

Чтобы увеличение минимальной зарплаты было ощутимым, сумма не должна превышать половину среднего валового дохода. В таком случае при вычислении будущей МЗП добавляют часть прогнозируемого роста ВВП. Однако в этот раз решающее условие не было выполнено.

Поэтому минимальную зарплату повысят только на уровень прогнозируемой инфляции в 2027 году. Стоит отметить, что вероятная сумма 4 860,47 злотых — это выплата с учетом обязательных налогов. "На руки" работники будут получать около 3 643,63 злотых, что означает рост МЗП всего на 37,78 злотых.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы в Польше могут рассчитывать на местную пенсию. Нужно иметь достаточно стажа или платить страховые взносы. Однако во втором случае сумма денежного обеспечения, скорее всего, будет незначительной.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с зарплатами директоров в школах Украины. Минимальный доход без учета обязательных надбавок начинается с 8 500 грн. Плюс выплаты повышают на 40% и дополнительно применяют множество доплат.