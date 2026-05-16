Выплаты для украинцев в Польше: какие три программы помощи доступны в 2026 году

В Польше предусмотрены некоторые выплаты для украинцев. Наши граждане за рубежом могут рассчитывать на финансовую помощь для родителей, которые совмещают работу с воспитанием детей, на поддержку с арендой жилья и денежное обеспечение по программе 800+. Не помешает узнать, какие суммы предусмотрены в мае 2026 года.

Помощь 800+ на детей

Украинцы, воспитывающие детей в Польше, могут подать заявку на участие в программе 800+. Она предусматривает выплату 800 злотых (10 000 грн) на каждого ребенка до 18 лет в семье. Претенденты должны выполнить обязательные требования, в частности:

быть официально трудоустроенными, вести предпринимательскую деятельность или проходить стажировку;

отдать ребенка в местную школу или садик;

иметь активный статус PESEL UKR и легально находиться на территории Польши.

Если не выполнить хотя бы одно из условий, денежное обеспечение могут не утвердить. Также украинцы должны подать новое заявление на участие в программе, поскольку автоматического продления начисления средств после 31 января 2026 года не будет.

Жилищная помощь в Польше

Украинцы могут претендовать на жилищную субсидию от государства для покрытия расходов на аренду квартиры. Деньги начисляют напрямую арендодателю, а житель должен покрыть остаток суммы при необходимости. Размер субсидии — максимум 400 злотых в месяц (4 900 грн).

Для участия в программе необходимо соответствовать финансовым критериям: для одного человека доход должен составлять максимум 40% средней зарплаты (3 561,42 злотых), а на семью предполагается до 30% зарплаты (2 671,07 злотых на одного члена семьи).

Плюс обязательно нужен договор аренды, на основе которого подтверждается потребность в денежной помощи. Для оформления субсидии надо обратиться с документами в жилищный отдел гмины (Urząd Miasta/Gminy) или центр социальной помощи (MOPS/GOPS).

Программа "Активно на работе"

Родители, которые хотят вернуться на работу после декретного отпуска или отпуска по уходу за ребенком, могут претендовать на ежемесячные выплаты до 1 500 злотых (18 100 грн). Эти средства надо потратить на услуги няни. Программа "Активно на работе" подойдет людям, которые хотят продолжить профессиональную деятельность.

Важно, чтобы совокупный доход мужчины и женщины составлял не менее 4 806 злотых брутто в месяц (минимальная зарплата в Польше по состоянию на 2026 год). Ребенку на момент утверждения пособия должно исполниться 12 месяцев или больше.

Что еще нужно знать украинцам

