Карта пребывания CUKR в Польше: кому из украинцев не выдадут документ

Люди с зонтиками на улице. Фото: Новини.LIVE

С 4 мая 2026 года украинцы в Польше могут подать заявку на новую карту побыту. Речь идет о виде на жительство продолжительностью до трех лет, который стал заменой статуса временной защиты для беженцев. Однако не все претенденты смогут оформить карту CUKR из-за утвержденных требований.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Управление по делам иностранцев.

Условия для оформления карты CUKR

Украинцы должны выполнить четыре условия, дабы претендовать на новую карту побыту. Среди них такие:

активный статус PESEL UKR на день подачи заявления;

активный PESEL UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;

активный PESEL UKR на день выдачи карты CUKR воеводой;

непрерывный статус PESEL UKR не менее 365 дней подряд (в любой период, не обязательно перед подачей заявления).

В случае несоблюдения хотя бы одного условия оформление вида на жительство не произойдет. Другие причины включают внесение сведений в Шенгенскую информационную систему SIS с отметкой об отказе во въезде на территорию Польши, отсутствие уплаты обязательного сбора за выдачу документа, неполные данные в реестре PESEL UKR и отказ во въезде из соображений безопасности.

Кто может претендовать на карту CUKR

Право на карту имеют две категории украинцев с активным PESEL UKR: граждане, прибывшие в Польшу после 23 февраля 2022 года, и дети, рожденные на территории страны после указанной даты, если их матери уже имеют оформленную карту CUKR.

Читайте также:

С документом украинцы получают право на легальное проживание за рубежом в течение трех лет, независимо от дальнейших изменений в специальном законе о защите беженцев.

Они могут рассчитывать на полный доступ к рынку труда, регистрацию предпринимательской деятельности, путешествия в страны Шенгенской зоны (по безвизовому режиму), выезд за пределы Польши до шести месяцев и др.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше планируют поднять минимальную зарплату с 2027 года. Однако эксперты прогнозируют рост суммы всего на 54 злотых брутто. Это объясняется изменениями в системе расчета минимальной заработной платы на следующий год.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Польше планируют изменить требования к иностранцам в вопросе получения гражданства. Среди предложенных изменений — увеличение минимального срока оседлости до 8-10 лет и обязательное знание языка на уровне С1. Плюс хотят ввести обязательную сдачу специального экзамена по польской культуре и истории.