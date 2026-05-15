Карта перебування CUKR у Польщі: кому з українців не видадуть документ

Люди з парасольками на вулиці. Фото: Новини.LIVE

З 4 травня 2026 року українці в Польщі можуть подати заявку на нову карту побиту. Йдеться про посвідку на проживання тривалістю до трьох років, яка стала заміною статусу тимчасового захисту для біженців. Однак не всі претенденти зможуть оформити карту CUKR через затверджені вимоги.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Управління у справах іноземців.

Умови для оформлення карти CUKR

Українці повинні виконати чотири умови, аби претендувати на нову карту побиту. Серед них такі:

активний статус PESEL UKR на день подачі заяви;

активний PESEL UKR станом на 4 червня 2025 року;

активний PESEL UKR на день видачі карти CUKR воєводою;

безперервний статус PESEL UKR щонайменше 365 днів поспіль (у будь-який період, не обов'язково перед подачею заяви).

У разі недотримання хоча б однієї умови оформлення посвідки на проживання не відбудеться. Інші причини включають внесення відомостей до Шенгенської інформаційної системи SIS із позначкою про відмову у в'їзді на територію Польщі, відсутність сплати обов'язкового збору за видачу документа, неповні дані у реєстрі PESEL UKR і відмову у в'їзді з міркувань безпеки.

Хто може претендувати на карту CUKR

Право на посвідку мають дві категорії українців з активним PESEL UKR: громадяни, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року, та діти, народжені на території країни після вказаної дати, якщо їх матері вже мають оформлену карту CUKR.

З документом українці отримують право на легальне проживання за кордоном протягом трьох років, незалежно від подальших змін у спеціальному законі про захист біженців.

Вони можуть розраховувати на повний доступ до ринку праці, реєстрацію підприємницької діяльності, подорожі в країни Шенгенської зони (за безвізовим режимом), виїзд за межі Польщі до шести місяців та ін.

Що ще варто знати українцям

