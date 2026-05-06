Громадянство Польщі для українців: чому паспорт може стати недосяжним

Правила набуття громадянства Польщі.

Українці можуть претендувати на громадянство Польщі, якщо виконають обов'язкові умови натуралізації. Однак із часом правила для іноземців можуть змінити, а вимоги посилити. Не завадить дізнатися, які радикальні зміни запропонували щодо набуття права на оформлення місцевого паспорта.

Громадянство Польщі зі змінами

Наприкінці квітня 2026 року опозиційна партія "Право і Справедливість" подала на розгляд законопроєкт, який пропонує кардинальне посилення правил отримання громадянства для іноземців.

Назва документу — "Нульова толерантність до злочинів та проступків іноземців" — багато про що говорить. Опозиція хоче ввести такі умови набуття громадянства для іноземців:

збільшений мінімальний термін осілості за натуралізацією — 10 років замість нинішніх трьох років;

збільшений термін для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином Польщі — шість років замість трьох років;

збільшений термін безперервного проживання для осіб із польським корінням і Картою Поляка — п’ять років замість одного року;

обов'язкове знання польської мови на рівні C1 замість середнього В1;

складання спеціального Державного іспиту зі знання польської культури та історії.

Ці пропозиції дійсно посилюють вимоги до іноземців, які планують подати заявку на набуття польського громадянства. Станом на травень законопроєкт проходить стадію обговорення, але вже викликав резонанс у суспільстві.

Шляхи набуття польського громадянства

Існують різні способи оформити місцевий паспорт. За даними на порталі UW Bydgoszcz, найпоширеніший із них — скористатися процедурою натуралізації, яка передбачає дотримання мінімального терміну осілості три роки на підставі дозволу на постійне проживання. Плюс доведеться підтвердити знання мови на рівні B1, наявність стабільного джерела доходу і житла.

Інші рішення для іноземців включають шлюб із громадянином Польщі, отримання Карти сталого побиту і Карти Поляка, репатріацію і президентський указ. Деякі способи не включають знання мови чи дотримання мінімального терміну безперервного проживання, що значно спрощує процес.

