Оформлення паспорта Канади: скільки коштує видача документа у 2026 році

Вартість оформлення паспорта Канади.

В Україні діє механізм множинного громадянства станом на квітень 2026 року. Тобто людям дозволяється легально претендувати на паспорти кількох держав, серед них — Канада. Не завадить дізнатися, скільки коштує оформлення документа і що потрібно для завершення процедури натуралізації.

Вартість оформлення паспорта Канади

Згідно з інформацією на офіційному сайті канадського парламенту, з 31 березня зросли адміністративні збори за паспорти та проїзні документи. Тобто за видачу посвідчення особи тепер доведеться платити більше, хоча ціни піднялися буквально на кілька доларів.

Нові збори перебувають на такому рівні:

для дорослих від 16 років терміном на 10 років — 163,50 дол. замість 160 дол.;

для дорослих від 16 років терміном на 5 років — 122,50 дол. замість 120 дол.;

для дорослих від 16 років, які проживають за межами Канади, терміном на 10 років — 266,25 дол. замість 260 дол.;

для дорослих від 16 років, які проживають за межами Канади, терміном на 5 років — 194,25 дол. замість 190 дол.;

для дітей — 58,50 дол. замість 57 дол.;

для дітей, які мешкають не в Канаді — 102,50 дол. замість 100 дол.;

посвідчення особи (від 16 років) — 266,25 дол. замість 260 дол.;

проїзний для біженців (від 16 років) — 122,50 дол. замість 120 дол.

Варто уточнити, що період між 31 березня і 29 квітня 2026 року є перехідним, тобто заявки на оформлення паспорта Канади передбачають старі адміністративні збори. Важливий нюанс: сума залежить від дати отримання звернення, а не від дати відправлення.

Читайте також:

Що передбачає натуралізація в Канаді

Щоб стати громадянином Канади, необхідно виконати кілька обов'язкових умов, наприклад, дотриматися мінімального терміну осілості. Він становить три роки (1095 днів фізичної присутності) протягом останніх п'яти років.

Водночас кожен день проживання до отримання статусу постійного резидента зараховують за половину доби, а час перебування у в'язниці взагалі не включають до мінімального терміну осілості. Також претендентам на громадянство доведеться скласти спеціальний тест і підтвердити володіння однією з офіційних мов (англійської або французької).

З канадським паспортом українці можуть легально проживати на території держави, працювати, вести бізнес тощо. Вони отримують доступ до безплатної медицини, навчання в університетах і безвізових поїздок на території 116 країн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українців можуть депортувати з Європейського Союзу у квітні 2026 року. Серед поширених причин видворення — закінчення терміну дії дозвільних документів або нелегальний перетин кордону. Плюс держави можуть самостійно розширювати список підстав для депортації.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує паспорт Чехії у 2026 році. Повнолітні українці повинні заплатити 600 крон (1 235 грн) за документ, а діти до 15 років — 100 крон (205 грн). За швидку видачу паспорта доведеться віддати кілька тисяч крон.