Друге громадянство для українців: паспорт яких держав можна отримати

Люди з особистими речами і два іноземні паспорти.

Українцям надали право отримувати громадянство інших держав без жодних адміністративних санкцій. Механізм множинного громадянства запрацював з січня 2026 року, коли набув чинності відповідний закон. Однак його норми поширюються на конкретний перелік країн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 1412.

З якими країнами діє множинне громадянство

Щоб уникнути відповідальності за наявність другого паспорта, українці повинні набувати громадянство лише тих держав, які входять у спеціальний список, визначений урядом. КМУ прийняв відповідну постанову "Про затвердження переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку".

Станом на квітень 2026 року подібний правовий статус поширюється всього на п’ять країн. Першими до механізму множинного громадянства приєдналися:

Канада;

Федеративна Республіка Німеччина;

Республіка Польща;

Сполучені Штати Америки;

Чеська Республіка.

Передбачається, що з часом перелік ставатиме ширшим. Спочатку в нього хотіли включити всі країни-члени Європейського Союзу і навіть учасників НАТО. Але вирішили обмежитися тісними партнерами України, які сумлінно підтримують нашу державу на політичній світовій арені.

Що дає множинне громадянство українцям

До ухвалення закону № 4502-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" заборонялося мати кілька паспортів. Наявність посвідчення особи, виданого іншою державою, вважалося серйозним порушенням і передбачало відповідальність.

Але у 2026 році запрацював механізм множинного громадянства. Так називають правовий статус, коли на людину поширюються всі пільги/обов’язки/права, передбачені в різних країнах. Тобто за особою одночасно визнають два і більше громадянства.

Варто уточнити, що адміністративні санкції дійсно не застосовують у випадку оформлення другого паспорта, але тільки якщо він виданий державою зі списку Кабміну. Умовне громадянство Італії чи Великої Британії наразі не визнається Україною.

Що ще варто знати українцям

