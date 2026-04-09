Видео

Главная Экономика Пять стран, с которыми действует множественное гражданство в Украине

Пять стран, с которыми действует множественное гражданство в Украине

Дата публикации 9 апреля 2026 17:12
Второе гражданство для украинцев: паспорт каких государств можно получить
Люди с личными вещами и два иностранных паспорта. Фото: Reddit, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам предоставили право получать гражданство других государств без административных санкций. Механизм множественного гражданства заработал с января 2026 года, когда вступил в силу соответствующий закон. Однако его нормы распространяются на конкретный перечень стран.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1412.

С какими странами действует множественное гражданство

Чтобы избежать ответственности за наличие второго паспорта, украинцы должны приобретать гражданство только тех государств, которые входят в специальный список, определенный правительством. КМУ принял соответствующее постановление "Об утверждении перечня государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке".

По состоянию на апрель 2026 года подобный правовой статус распространяется всего на пять стран. Первыми к механизму множественного гражданства присоединились:

  • Канада;
  • Федеративная Республика Германия;
  • Республика Польша;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Чешская Республика.

Предполагается, что со временем перечень будет становиться шире. Сначала в него хотели включить все страны-члены Европейского Союза и даже участников НАТО. Но решили ограничиться тесными партнерами Украины, которые добросовестно поддерживают наше государство на политической мировой арене.

Что дает множественное гражданство украинцам

До принятия закона № 4502-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" запрещалось иметь несколько паспортов. Наличие удостоверения личности, выданного другим государством, считалось серьезным нарушением и предусматривало ответственность.

Но в 2026 году заработал механизм множественного гражданства. Так называют правовой статус, когда на человека распространяются все льготы/обязанности/права, предусмотренные в разных странах. То есть за ним одновременно признают два и более гражданства.

Стоит уточнить, что административные санкции действительно не применяют в случае оформления второго паспорта, но только если он выдан государством из списка Кабмина. Условное гражданство Италии или Великобритании пока не признается Украиной.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым украинцам не светит гражданство Германии. Для приобретения права на оформление паспорта надо выполнить немало обязательных требований. Плюс претенденты должны быть совершеннолетними и не привлекаться к уголовной ответственности.

Также Новини.LIVE рассказывали со ссылкой на Global Residence Index, какие страны дают гражданство за инвестиции. В основном в списке — островные государства, однако есть несколько материковых. Цены за местный паспорт начинаются с 90 000 долларов.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
