Второе гражданство для украинцев: паспорт каких государств можно получить

Люди с личными вещами и два иностранных паспорта.

Украинцам предоставили право получать гражданство других государств без административных санкций. Механизм множественного гражданства заработал с января 2026 года, когда вступил в силу соответствующий закон. Однако его нормы распространяются на конкретный перечень стран.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1412.

С какими странами действует множественное гражданство

Чтобы избежать ответственности за наличие второго паспорта, украинцы должны приобретать гражданство только тех государств, которые входят в специальный список, определенный правительством. КМУ принял соответствующее постановление "Об утверждении перечня государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке".

По состоянию на апрель 2026 года подобный правовой статус распространяется всего на пять стран. Первыми к механизму множественного гражданства присоединились:

Канада;

Федеративная Республика Германия;

Республика Польша;

Соединенные Штаты Америки;

Чешская Республика.

Предполагается, что со временем перечень будет становиться шире. Сначала в него хотели включить все страны-члены Европейского Союза и даже участников НАТО. Но решили ограничиться тесными партнерами Украины, которые добросовестно поддерживают наше государство на политической мировой арене.

Что дает множественное гражданство украинцам

До принятия закона № 4502-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" запрещалось иметь несколько паспортов. Наличие удостоверения личности, выданного другим государством, считалось серьезным нарушением и предусматривало ответственность.

Но в 2026 году заработал механизм множественного гражданства. Так называют правовой статус, когда на человека распространяются все льготы/обязанности/права, предусмотренные в разных странах. То есть за ним одновременно признают два и более гражданства.

Стоит уточнить, что административные санкции действительно не применяют в случае оформления второго паспорта, но только если он выдан государством из списка Кабмина. Условное гражданство Италии или Великобритании пока не признается Украиной.

Что еще нужно знать украинцам

