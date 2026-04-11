Депортація українців з ЄС: які найпоширеніші причини у квітні 2026 року

Іноземцям за кордоном загрожує примусове видворення за недотримання місцевого законодавства і порушення міграційних правил. Українцям, які в'їхали в Польщу, Німеччину, Чехію, Італію та інші держави Європейського Союзу, загрожує депортація у квітні 2026 року. Не завадить дізнатися про найпоширеніші причини суворого покарання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Euro Wolf.

Чому можуть депортувати з ЄС

Підстав для примусового видворення існує багато. Проблеми можуть викликати недійсні документи, відсутність дозволу на легальне перебування, перетин кордону поза митним контролем, порушення закону, здійснення робочої або підприємницької діяльності без дозволу тощо.

Кожна країна ЄС має власні міграційні закони, які деталізують підстави для депортації. Плюс існує Директива 2004/38 ЄС, яка регулює право громадян на вільне пересування. Українцям не завадить дізнатися, за що іноземців найчастіше повертають додому.

Серед поширених причин депортації з Євросоюзу такі:

закінчення терміну дії візи, дозволу на проживання або іншого аналогічного документа;

в'їзд на територію країни нелегально;

відмова у наданні тимчасового захисту, продовженні візи або дозволу на перебування;

скоєння серйозного правопорушення;

загроза національній безпеці, зокрема участь у терористичній діяльності або шпигунстві;

загроза громадському здоров'ю, наприклад, за наявності неконтрольованого інфекційного захворювання;

надання неправдивих відомостей про себе чи підробка офіційних документів;

фіктивне одруження для пришвидшення набуття громадянства чи отримання права на легальне проживання;

порушення умов програми тимчасового захисту;

відсутність достатніх фінансових ресурсів і життя за рахунок соціальної системи країни;

працевлаштування без відповідного дозволу;

ведення бізнесу без державної реєстрації.

Це основні причини для депортації іноземців, хоча кожна держава може самостійно уточнювати та розширювати своє законодавство з цього питання. Українцям радять ретельно перевіряти дійсність своїх документів, дотримуватися місцевих правил, уникати конфліктів з міграційними службами тощо.

Примусове видворення стане серйозною перешкодою для повернення за кордон у майбутньому, адже запис про людину залишається у Шенгенській інформаційній системі SIS. Плюс фізичній особі можуть заборонити перетинати державний кордон протягом якогось часу, залежно від обставин і причин депортації.

Що ще варто знати українцям

