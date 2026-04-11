Депортация украинцев из ЕС: какие самые распространенные причины в апреле 2026

Иностранцам за рубежом грозит принудительное выдворение за несоблюдение местного законодательства и нарушение миграционных правил. Украинцам, которые въехали в Польшу, Германию, Чехию, Италию и другие государства Европейского Союза, грозит депортация в апреле 2026 года. Не мешает узнать о самых распространенных причинах сурового наказания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Euro Wolf.

Почему могут депортировать из ЕС

Оснований для принудительного выдворения существует много. Проблемы могут вызвать недействительные документы, отсутствие разрешения на легальное пребывание, пересечение границы вне таможенного контроля, нарушение закона, осуществление рабочей или предпринимательской деятельности без разрешения и пр.

Каждая страна ЕС имеет собственные миграционные законы, которые детализируют основания для депортации. Плюс существует Директива 2004/38 ЕС, регулирующая право граждан на свободное передвижение. Украинцам не помешает узнать, за что иностранцев чаще всего возвращают домой.

Среди распространенных причин депортации из Евросоюза такие:

Читайте также:

окончание срока действия визы, вида на жительство или другого аналогичного документа;

въезд на территорию страны нелегально;

отказ в предоставлении временной защиты, продлении визы или разрешения на пребывание;

совершение серьезного правонарушения;

угроза национальной безопасности, в частности участие в террористической деятельности или шпионаже;

угроза общественному здоровью, например, при наличии неконтролируемого инфекционного заболевания;

предоставление ложных сведений о себе или подделка официальных документов;

фиктивное бракосочетание для ускорения получения гражданства или получения права на легальное проживание;

нарушение условий программы временной защиты;

отсутствие достаточных финансовых ресурсов и жизнь за счет социальной системы страны;

трудоустройство без соответствующего разрешения;

ведение бизнеса без государственной регистрации.

Это основные причины для депортации иностранцев, хотя каждое государство может самостоятельно уточнять и расширять свое законодательство по этому вопросу. Украинцам советуют тщательно проверять действительность своих документов, соблюдать местные правила, избегать конфликтов с миграционными службами и тому подобное.

Принудительное выдворение станет серьезным препятствием для возвращения за границу в будущем, ведь запись о человеке остается в Шенгенской информационной системе SIS. Плюс физическому лицу могут запретить пересекать государственную границу в течение какого-то времени, в зависимости от обстоятельств и причин депортации.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы не смогут претендовать на гражданство Польши. Для приобретения права на оформление местного паспорта надо соблюсти минимальный срок оседлости. Плюс гражданство требует от претендентов знания языка и наличия стабильного источника дохода.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы не смогут завести на территорию Германии некоторые товары. Таможенные правила запрещают транспортировать через границу ЕС мясные, колбасные и молочные продукты, в том числе сало. Плюс существует ограничение на табачные и спиртные изделия.