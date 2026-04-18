Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украинцы могут претендовать на гражданство Канады: сколько стоит паспорт

Украинцы могут претендовать на гражданство Канады: сколько стоит паспорт

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 17:12
Оформление паспорта Канады: сколько стоит выдача документа в 2026 году
Стоимость оформления паспорта Канады. Фото: Pexels, Reddit. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине действует механизм множественного гражданства по состоянию на апрель 2026 года. То есть людям разрешается легально претендовать на паспорта нескольких государств, среди них — Канада. Не помешает узнать, сколько стоит оформление документа и что нужно для завершения процедуры натурализации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит паспорт Канады в апреле 2026 года.

Стоимость оформления паспорта Канады

Согласно информации на официальном сайте канадского парламента, с 31 марта выросли административные сборы за паспорта и проездные документы. То есть за выдачу удостоверения личности теперь придется платить больше, хотя цены поднялись буквально на несколько долларов.

Новые сборы находятся на таком уровне:

  • для взрослых от 16 лет сроком на 10 лет — 163,50 долл. вместо 160 долл.;
  • для взрослых от 16 лет сроком на 5 лет — 122,50 долл. вместо 120 долл.;
  • для взрослых от 16 лет, проживающих за пределами Канады, сроком на 10 лет — 266,25 долл. вместо 260 долл.;
  • для взрослых от 16 лет, проживающих за пределами Канады, сроком на 5 лет — 194,25 долл. вместо 190 долл.;
  • для детей — 58,50 долл. вместо 57 долл.;
  • для детей, проживающих не в Канаде — 102,50 долл. вместо 100 долл.;
  • удостоверение личности (от 16 лет) — 266,25 долл. вместо 260 долл.;
  • проездной для беженцев (от 16 лет) — 122,50 долл. вместо 120 долл.

Стоит уточнить, что период между 31 марта и 29 апреля 2026 года является переходным, то есть заявки на оформление паспорта Канады предусматривают старые административные сборы. Важный нюанс: сумма зависит от даты получения обращения, а не от даты отправки.

Читайте также:

Что предусматривает натурализация в Канаде

Чтобы стать гражданином Канады, необходимо выполнить несколько обязательных условий, например, соблюсти минимальный срок оседлости. Он составляет три года (1095 дней физического присутствия) в течение последних пяти лет.

При этом каждый день проживания до получения статуса постоянного резидента засчитывают за половину суток, а время пребывания в тюрьме вообще не включают в минимальный срок оседлости. Также претендентам на гражданство придется сдать специальный тест и подтвердить владение одним из официальных языков (английским или французским).

С канадским паспортом украинцы могут легально проживать на территории государства, работать, вести бизнес и тому подобное. Они получают доступ к бесплатной медицине, обучению в университетах и безвизовым поездкам на территории 116 стран.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцев могут депортировать из Европейского Союза в апреле 2026 года. Среди распространенных причин выдворения — окончание срока действия разрешительных документов или нелегальное пересечение границы. Плюс государства могут самостоятельно расширять список оснований для депортации.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит паспорт Чехии в 2026 году. Совершеннолетние украинцы должны заплатить 600 крон (1 235 грн) за документ, а дети до 15 лет — 100 крон (205 грн). За быструю выдачу паспорта придется отдать несколько тысяч крон.

Канада паспорт смена гражданства
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации