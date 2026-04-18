Оформление паспорта Канады: сколько стоит выдача документа в 2026 году

В Украине действует механизм множественного гражданства по состоянию на апрель 2026 года. То есть людям разрешается легально претендовать на паспорта нескольких государств, среди них — Канада. Не помешает узнать, сколько стоит оформление документа и что нужно для завершения процедуры натурализации.

Стоимость оформления паспорта Канады

Согласно информации на официальном сайте канадского парламента, с 31 марта выросли административные сборы за паспорта и проездные документы. То есть за выдачу удостоверения личности теперь придется платить больше, хотя цены поднялись буквально на несколько долларов.

Новые сборы находятся на таком уровне:

для взрослых от 16 лет сроком на 10 лет — 163,50 долл. вместо 160 долл.;

для взрослых от 16 лет сроком на 5 лет — 122,50 долл. вместо 120 долл.;

для взрослых от 16 лет, проживающих за пределами Канады, сроком на 10 лет — 266,25 долл. вместо 260 долл.;

для взрослых от 16 лет, проживающих за пределами Канады, сроком на 5 лет — 194,25 долл. вместо 190 долл.;

для детей — 58,50 долл. вместо 57 долл.;

для детей, проживающих не в Канаде — 102,50 долл. вместо 100 долл.;

удостоверение личности (от 16 лет) — 266,25 долл. вместо 260 долл.;

проездной для беженцев (от 16 лет) — 122,50 долл. вместо 120 долл.

Стоит уточнить, что период между 31 марта и 29 апреля 2026 года является переходным, то есть заявки на оформление паспорта Канады предусматривают старые административные сборы. Важный нюанс: сумма зависит от даты получения обращения, а не от даты отправки.

Что предусматривает натурализация в Канаде

Чтобы стать гражданином Канады, необходимо выполнить несколько обязательных условий, например, соблюсти минимальный срок оседлости. Он составляет три года (1095 дней физического присутствия) в течение последних пяти лет.

При этом каждый день проживания до получения статуса постоянного резидента засчитывают за половину суток, а время пребывания в тюрьме вообще не включают в минимальный срок оседлости. Также претендентам на гражданство придется сдать специальный тест и подтвердить владение одним из официальных языков (английским или французским).

С канадским паспортом украинцы могут легально проживать на территории государства, работать, вести бизнес и тому подобное. Они получают доступ к бесплатной медицине, обучению в университетах и безвизовым поездкам на территории 116 стран.

