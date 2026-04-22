Громадянство Польщі у 2026 році: як пришвидшити оформлення другого паспорта

Оформлення польського паспорта. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців довгий час проживають у Польщі, тому можуть претендувати на громадянство. Процедура натуралізації доволі тривала, однак іноземцям надається змога її пришвидшити. Для цього потрібно одружитися з людиною, яка має місцевий паспорт.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на UW Bydgoszcz.

Громадянство Польщі за шлюбом

Українці повинні дотриматися мінімального терміну осілості три роки, щоб відкрилася можливість подати заявку на польське громадянство. Плюс цей період повинен характеризуватися наявністю конкретного документа, зокрема:

дозволу на постійне проживання;

або дозволу на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу;

або права постійного проживання.

Аби скоротити термін натуралізації, можна одружитися або вийти заміж за громадянина Польщі. Тоді мінімальний період осілості на підставі сталого побиту зменшиться до двох років. Водночас необхідно щонайменше три роки перебувати у шлюбі. Іншими словами, іноземці можуть зберегти один рік безперервного проживання за кордоном.

Як подати заяву на громадянство Польщі

Сам факт отримання посвідки на постійне проживання та одруження з поляком не гарантує автоматичного надання громадянства. Необхідно подати відповідну заяву через воєводський уженд за місцем перебування. Плюс доведеться зібрати пакет документів, зокрема:

свідоцтво про одруження;

довідку про сталий побут;

підтвердження знання мови на рівні мінімум B1;

підтвердження наявності стабільного джерела доходу спільно з житлом.

Важливо розуміти, що складання іспиту з польської — обов'язковий крок. Без цього сертифікату іноземцям не світить навіть громадянство за шлюбом. Тому необхідно подбати про вивчення мови заздалегідь.

Що ще варто знати українцям

