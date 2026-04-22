Гражданство Польши в 2026 году: как ускорить оформление второго паспорта

Многие украинцы долгое время проживают в Польше, поэтому могут претендовать на гражданство. Процедура натурализации довольно длительная, однако иностранцам предоставляется возможность ее ускорить. Для этого нужно жениться на человеке, который имеет местный паспорт.

Гражданство Польши по браку

Украинцы должны соблюсти минимальный срок оседлости три года, чтобы открылась возможность подать заявку на польское гражданство. Плюс этот период должен характеризоваться наличием конкретного документа, в частности:

разрешения на постоянное проживание;

либо разрешения на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза;

или права постоянного проживания.

Чтобы сократить срок натурализации, можно жениться или выйти замуж за гражданина Польши. Тогда минимальный период оседлости на основании постоянного побыта уменьшится до двух лет. В то же время необходимо не менее трех лет находиться в браке. Другими словами, иностранцы могут сохранить один год непрерывного проживания за рубежом.

Как подать заявление на гражданство Польши

Сам факт получения постоянного вида на жительство и брак с поляком не гарантирует автоматического предоставления гражданства. Необходимо подать соответствующее заявление через воеводский уженд по месту пребывания. Плюс придется собрать пакет документов, в частности:

свидетельство о браке;

справку об устойчивом быте;

подтверждение знания языка на уровне минимум B1;

подтверждение наличия стабильного источника дохода совместно с жильем.

Важно понимать, что сдача экзамена по польскому языку — обязательный шаг. Без этого сертификата иностранцам не светит даже гражданство по браку. Поэтому необходимо позаботиться об изучении языка заранее.

Что еще нужно знать украинцам

