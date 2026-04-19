Одна из стран ЕС готовит новые правила пребывания для украинцев: что хотят изменить

В Чехии хотят немного жестче контролировать украинцев, которые имеют временную защиту. Речь идет не о массовых ограничениях, а скорее о более четких правилах. Могут сократить время, которое разрешено проводить за пределами страны, и серьезнее наказывать за нарушения.

О том, какие ограничения для украинцев могут ввести в Чехии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на слова посла Украины в Чехии Василия Зварича в интервью "Главкому".

Что может измениться для украинцев в Чехии

По его словам, это часть более широкой тенденции в Европе — страны переходят к более упорядоченной миграционной политике. Сейчас ситуация в Чехии довольно стабильная.

Многие украинцы уже устроились, работают, платят налоги и имеют нормальный доход. Поэтому новые правила больше о том, чтобы уточнить условия пребывания и отделить тех, кто реально нуждается в защите, от тех, кто нарушает закон.

Одно из возможных нововведений — сокращение времени пребывания за границей. Если сейчас можно выезжать из Чехии до 90 дней, то в будущем этот срок могут уменьшить примерно до одного месяца.

Как будут наказывать украинцев за нарушение правил пребывания в Чехии

Также хотят усилить ответственность за нарушения. Если не соблюдать правила, могут:

аннулировать документы;

отменить временную защиту;

даже принудительно выселить из страны.

В то же время для большинства украинцев ничего критически не изменится. Если человек работает официально, живет по закону и имеет все документы — волноваться не стоит. Наоборот, сейчас обсуждают варианты, как облегчить переход от временной защиты к долгосрочному проживанию.

Зварич также прокомментировал и разговоры в ЕС о возможных ограничениях для новых беженцев, в частности мужчин призывного возраста. Он говорит, что такие идеи больше связаны с внутренней политикой отдельных стран и не направлены конкретно против украинцев.

