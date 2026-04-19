Главная Экономика Чехия планирует изменить условия для украинцев с временной защитой

Чехия планирует изменить условия для украинцев с временной защитой

Дата публикации 19 апреля 2026 16:20
Одна из стран ЕС готовит новые правила пребывания для украинцев: что хотят изменить
Условия пребывания украинцев в Чехии могут изменить. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Чехии хотят немного жестче контролировать украинцев, которые имеют временную защиту. Речь идет не о массовых ограничениях, а скорее о более четких правилах. Могут сократить время, которое разрешено проводить за пределами страны, и серьезнее наказывать за нарушения.

О том, какие ограничения для украинцев могут ввести в Чехии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на слова посла Украины в Чехии Василия Зварича в интервью "Главкому".

Что может измениться для украинцев в Чехии

По его словам, это часть более широкой тенденции в Европе — страны переходят к более упорядоченной миграционной политике. Сейчас ситуация в Чехии довольно стабильная.

Многие украинцы уже устроились, работают, платят налоги и имеют нормальный доход. Поэтому новые правила больше о том, чтобы уточнить условия пребывания и отделить тех, кто реально нуждается в защите, от тех, кто нарушает закон.

Одно из возможных нововведений — сокращение времени пребывания за границей. Если сейчас можно выезжать из Чехии до 90 дней, то в будущем этот срок могут уменьшить примерно до одного месяца.

Как будут наказывать украинцев за нарушение правил пребывания в Чехии

Также хотят усилить ответственность за нарушения. Если не соблюдать правила, могут:

  • аннулировать документы;
  • отменить временную защиту;
  • даже принудительно выселить из страны.

В то же время для большинства украинцев ничего критически не изменится. Если человек работает официально, живет по закону и имеет все документы — волноваться не стоит. Наоборот, сейчас обсуждают варианты, как облегчить переход от временной защиты к долгосрочному проживанию.

Зварич также прокомментировал и разговоры в ЕС о возможных ограничениях для новых беженцев, в частности мужчин призывного возраста. Он говорит, что такие идеи больше связаны с внутренней политикой отдельных стран и не направлены конкретно против украинцев.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле 2026 в Польше будут изменения, которые затронут украинцев. Речь идет о новых суммах выплат для отдельных работников и обновленные правила для тех, кто имеет временную защиту. Поэтому стоит заранее разобраться, что именно изменится.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы теперь могут получить гражданство в некоторых странах ЕС, не отказываясь от своего паспорта — заработал механизм множественного гражданства. Но это пока касается лишь нескольких государств, в частности Чехии. Поэтому некоторым украинцам интересно узнать, сколько стоит оформление тамошнего паспорта.

украинцы Чехия беженцы временная защита
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

