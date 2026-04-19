Одна з країн ЄС готує нові правила перебування для українців: що хочуть змінити

У Чехії хочуть трохи жорсткіше контролювати українців, які мають тимчасовий захист. Йдеться не про масові обмеження, а радше про чіткіші правила. Можуть скоротити час, який дозволено проводити за межами країни, і серйозніше карати за порушення.

Про те, які обмеження для українців можуть запровадити в Чехії, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на слова посла України в Чехії Василя Зварича в інтерв'ю "Главкому".

Що може змінитись для українців у Чехії

За його словами, це частина ширшої тенденції в Європі — країни переходять до більш впорядкованої міграційної політики. Зараз ситуація в Чехії доволі стабільна.

Багато українців уже влаштувалися, працюють, платять податки й мають нормальний дохід. Тому нові правила більше про те, щоб уточнити умови перебування і відокремити тих, хто реально потребує захисту, від тих, хто порушує закон.

Одне з можливих нововведень — скорочення часу перебування за кордоном. Якщо зараз можна виїжджати з Чехії до 90 днів, то в майбутньому цей термін можуть зменшити приблизно до одного місяця.

Як каратимуть українців за порушення правил перебування в Чехії

Також хочуть посилити відповідальність за порушення. Якщо не дотримуватися правил, можуть:

анулювати документи;

скасувати тимчасовий захист;

навіть примусово виселити з країни.

Водночас для більшості українців нічого критично не зміниться. Якщо людина працює офіційно, живе за законом і має всі документи — хвилюватися не варто. Навпаки, зараз обговорюють варіанти, як полегшити перехід від тимчасового захисту до довгострокового проживання.

Зварич також прокоментував і розмови в ЄС про можливі обмеження для нових біженців, зокрема чоловіків призовного віку. Він каже, що такі ідеї більше пов’язані з внутрішньою політикою окремих країн і не спрямовані конкретно проти українців.

