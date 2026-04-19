Одна з країн ЄС готує нові правила перебування для українців: що хочуть змінити

Чехія планує змінити умови перебування для українців з тимчасовим захистом
У Чехії хочуть трохи жорсткіше контролювати українців, які мають тимчасовий захист. Йдеться не про масові обмеження, а радше про чіткіші правила. Можуть скоротити час, який дозволено проводити за межами країни, і серйозніше карати за порушення.
Що може змінитись для українців у Чехії
За його словами, це частина ширшої тенденції в Європі — країни переходять до більш впорядкованої міграційної політики. Зараз ситуація в Чехії доволі стабільна.
Багато українців уже влаштувалися, працюють, платять податки й мають нормальний дохід. Тому нові правила більше про те, щоб уточнити умови перебування і відокремити тих, хто реально потребує захисту, від тих, хто порушує закон.
Одне з можливих нововведень — скорочення часу перебування за кордоном. Якщо зараз можна виїжджати з Чехії до 90 днів, то в майбутньому цей термін можуть зменшити приблизно до одного місяця.
Як каратимуть українців за порушення правил перебування в Чехії
Також хочуть посилити відповідальність за порушення. Якщо не дотримуватися правил, можуть:
- анулювати документи;
- скасувати тимчасовий захист;
- навіть примусово виселити з країни.
Водночас для більшості українців нічого критично не зміниться. Якщо людина працює офіційно, живе за законом і має всі документи — хвилюватися не варто. Навпаки, зараз обговорюють варіанти, як полегшити перехід від тимчасового захисту до довгострокового проживання.
Зварич також прокоментував і розмови в ЄС про можливі обмеження для нових біженців, зокрема чоловіків призовного віку. Він каже, що такі ідеї більше пов’язані з внутрішньою політикою окремих країн і не спрямовані конкретно проти українців.
