Украинцы могут легализовать свое пребывание в Польше на три года: сколько нужно заплатить

С 4 мая 2026 года украинцы с временной защитой в Польше смогут оформить новый статус — специальную карту CUKR. Весь процесс подачи будет онлайн, без бумажных заявлений.

О том, как украинцам получить карту CUKR в Польше и сколько это стоит, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Что такое карта CUKR и как ее получить

Карта CUKR — это вид на жительство сроком на три года. Она предназначена для тех украинцев, которые уже имели временную защиту в Польше и имеют активный PESEL UKR. В самой карте будет указано, что человек ранее находился под этой защитой.

Главное изменение — все переводят в цифровой формат. Подать заявку можно будет только через интернет, в системе MOS. Вариантов с бумажными документами больше не будет.

Чтобы податься, нужно иметь доверенный профиль или электронную подпись. То есть первый этап человек проходит самостоятельно, без помощи чиновников. Далее нужно:

зарегистрироваться в системе MOS;

войти через государственную цифровую идентификацию;

заполнить анкету и указать свои данные и информацию из документов.

Подать заявку можно будет в период с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года. К заявке нужно приложить фото и подтверждение оплаты. После этого документ подписывается электронно и отправляется в воеводское управление по месту жительства. Рассмотрение может длиться несколько месяцев.

Сколько стоит получить карту CUKR в Польше

Оформление карты платное — всего 440 злотых (примерно 5,4 тыс. грн). В эту сумму входит сбор за вид на жительство и изготовление самой карты. Оплатить нужно заранее, иначе система просто не примет заявку.

Карта CUKR имеет свои плюсы. Самое важное — вместо временного статуса человек получает четкое разрешение на три года. Также открывается полный доступ к рынку труда в Польше: можно работать без дополнительных разрешений, и работодателю не нужно сообщать о трудоустройстве.

Кроме того, время проживания с этой картой засчитывается в стаж, который нужен для подачи на долгосрочное проживание в ЕС.

