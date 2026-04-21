Карта CUKR у Польщі: як отримати українцям та що вона дає

Карта CUKR у Польщі: як отримати українцям та що вона дає

Дата публікації: 21 квітня 2026 16:10
Українці можуть легалізувати своє перебування в Польщі на три роки: скільки потрібно заплатити
Українці можуть отримати карту CUKR в Польщі. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

З 4 травня 2026 року українці з тимчасовим захистом у Польщі зможуть оформити новий статус — спеціальну карту CUKR. Увесь процес подачі буде онлайн, без паперових заяв.

Про те, як українцям отримати карту CUKR у Польщі та скільки це коштує, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Реклама

Що таке карта CUKR та як її отримати 

Карта CUKR — це дозвіл на проживання строком на три роки. Вона призначена для тих українців, які вже мали тимчасовий захист у Польщі й мають активний PESEL UKR. У самій карті буде зазначено, що людина раніше перебувала під цим захистом.

Головна зміна — усе переводять у цифровий формат. Подати заявку можна буде тільки через інтернет, у системі MOS. Варіантів із паперовими документами більше не буде.

Реклама

Щоб податися, потрібно мати довірений профіль або електронний підпис. Тобто перший етап людина проходить самостійно, без допомоги чиновників. Далі потрібно:

Реклама
  • зареєструватися в системі MOS;
  • увійти через державну цифрову ідентифікацію; 
  • заповнити анкету та вказати свої дані та інформацію з документів.

Подати заявку можна буде в період із 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року. До заявки потрібно додати фото і підтвердження оплати. Після цього документ підписується електронно і відправляється до воєводського управління за місцем проживання. Розгляд може тривати кілька місяців.

Скільки коштує отримати карту CUKR в Польщі

Оформлення карти платне — загалом 440 злотих (приблизно 5,4 тис. грн). У цю суму входить збір за дозвіл на проживання і виготовлення самої карти. Оплатити потрібно заздалегідь, інакше система просто не прийме заявку.

Карта CUKR має свої плюси. Найважливіше — замість тимчасового статусу людина отримує чіткий дозвіл на три роки. Також відкривається повний доступ до ринку праці в Польщі: можна працювати без додаткових дозволів, і роботодавцю не потрібно повідомляти про працевлаштування.

Крім того, час проживання з цією картою зараховується до стажу, який потрібен для подачі на довгострокове проживання в ЄС.

Раніше Новини.LIVE писали, що на початку 2026 року в Польщі сталася доволі неочікувана ситуація: одне місто випередило Варшаву за рівнем зарплат. Якщо раніше столиця впевнено тримала перше місце, то зараз у середніх і великих компаніях більше заробляють саме в Кракові.

Також Новини.LIVE писали, що українку зупинили на польському кордоні через валюту, яку вона перевозила. Жінка везла із собою 9 900 доларів, пояснюючи, що планує купити авто. Але під час перевірки знайшли купюру з рівнем радіації, який перевищував норму аж у 1905 разів.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
Реклама

