Найвищі зарплати в Польщі: в яке місто їхати, щоб заробити у 2026 році

В якому польському місті найвищі зарплати у 2026 році. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

На початку 2026 року в Польщі сталася несподівана зміна: одне з міст обігнало Варшаву за рівнем зарплат. Якщо раніше столиця стабільно була на першому місці, то тепер у середніх і великих компаніях більше платять саме в Кракові.

Про те, в якому місті Польщі платять найбільші зарплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Статистичне управління Кракова.

В якому місті Польщі найкращі зарплати у 2026 році

За оновленими даними, у лютому 2026 року середня зарплата в Кракові склала 11 600 злотих брутто. У Варшаві — трохи менше, близько 11 200. Однак, якщо рахувати взагалі всі компанії, то столиця все ще попереду.

Основна причина такого стрибка — сильний ІТ-сектор і науково-технічні галузі в Кракові. Там зарплати можуть бути приблизно на 40% вищі за середні, що й "підтягує" загальну статистику міста. Серед інших міст із високими доходами:

Катовіце — близько 9 700 злотих;

Гданськ і Познань, де платять понад 10 тисяч злотих.

А от найменше заробляють у Кєльце — приблизно 7 570 злотих. Менше ніж 8 тисяч отримують також в Ольштині, Білостоці та Гожуві-Велькопольському.

Читайте також:

Загалом різниця між найвищими й найнижчими зарплатами перевищує 4 тисячі злотих. Тобто місце проживання в Польщі реально сильно впливає на дохід. У середньому по країні зарплата тримається на рівні 8 700–8 900 злотих, але у великих містах платять значно більше.

Для українців, які планують працювати в Польщі або вже там, це хороший орієнтир. Найбільше шансів на високий дохід — у великих містах, особливо в Кракові та Варшаві, де багато міжнародних компаній і розвинений ІТ-сектор. Але варто пам’ятати, що разом із зарплатами там ростуть і витрати на життя.

