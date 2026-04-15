Головна Економіка Варто придивитись українцям: в якому місті в Польщі найвищі зарплати

Варто придивитись українцям: в якому місті в Польщі найвищі зарплати

Дата публікації: 15 квітня 2026 17:39
Найвищі зарплати в Польщі: в яке місто їхати, щоб заробити у 2026 році
В якому польському місті найвищі зарплати у 2026 році. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

На початку 2026 року в Польщі сталася несподівана зміна: одне з міст обігнало Варшаву за рівнем зарплат. Якщо раніше столиця стабільно була на першому місці, то тепер у середніх і великих компаніях більше платять саме в Кракові.

Про те, в якому місті Польщі платять найбільші зарплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Статистичне управління Кракова.

В якому місті Польщі найкращі зарплати у 2026 році

За оновленими даними, у лютому 2026 року середня зарплата в Кракові склала 11 600 злотих брутто. У Варшаві — трохи менше, близько 11 200. Однак, якщо рахувати взагалі всі компанії, то столиця все ще попереду.

Основна причина такого стрибка — сильний ІТ-сектор і науково-технічні галузі в Кракові. Там зарплати можуть бути приблизно на 40% вищі за середні, що й "підтягує" загальну статистику міста. Серед інших міст із високими доходами:

  • Катовіце — близько 9 700 злотих;
  • Гданськ і Познань, де платять понад 10 тисяч злотих.

А от найменше заробляють у Кєльце — приблизно 7 570 злотих. Менше ніж 8 тисяч отримують також в Ольштині, Білостоці та Гожуві-Велькопольському.

Загалом різниця між найвищими й найнижчими зарплатами перевищує 4 тисячі злотих. Тобто місце проживання в Польщі реально сильно впливає на дохід. У середньому по країні зарплата тримається на рівні 8 700–8 900 злотих, але у великих містах платять значно більше.

Для українців, які планують працювати в Польщі або вже там, це хороший орієнтир. Найбільше шансів на високий дохід — у великих містах, особливо в Кракові та Варшаві, де багато міжнародних компаній і розвинений ІТ-сектор. Але варто пам’ятати, що разом із зарплатами там ростуть і витрати на життя.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Польщі є чіткі вимоги щодо перевірки димарів і вентиляції в будинках. Робити це потрібно хоча б раз на рік — найчастіше перед початком або після опалювального сезону. Такі перевірки платні й іноді обходяться недешево.

Також Новини.LIVE  розповідали, що у Польщі планують оновити правила для іноземців, зокрема для багатьох українців. Основна зміна — оформлення дозволу на проживання повністю переведуть в онлайн-формат.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
