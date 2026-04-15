Найвищі зарплати в Польщі: в яке місто їхати, щоб заробити у 2026 році

Варто придивитись українцям: в якому місті в Польщі найвищі зарплати
На початку 2026 року в Польщі сталася несподівана зміна: одне з міст обігнало Варшаву за рівнем зарплат. Якщо раніше столиця стабільно була на першому місці, то тепер у середніх і великих компаніях більше платять саме в Кракові.
Про те, в якому місті Польщі платять найбільші зарплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Статистичне управління Кракова.
В якому місті Польщі найкращі зарплати у 2026 році
За оновленими даними, у лютому 2026 року середня зарплата в Кракові склала 11 600 злотих брутто. У Варшаві — трохи менше, близько 11 200. Однак, якщо рахувати взагалі всі компанії, то столиця все ще попереду.
Основна причина такого стрибка — сильний ІТ-сектор і науково-технічні галузі в Кракові. Там зарплати можуть бути приблизно на 40% вищі за середні, що й "підтягує" загальну статистику міста. Серед інших міст із високими доходами:
- Катовіце — близько 9 700 злотих;
- Гданськ і Познань, де платять понад 10 тисяч злотих.
А от найменше заробляють у Кєльце — приблизно 7 570 злотих. Менше ніж 8 тисяч отримують також в Ольштині, Білостоці та Гожуві-Велькопольському.
На що звернути увагу українцям при виборі міста для роботи в Польщі
Загалом різниця між найвищими й найнижчими зарплатами перевищує 4 тисячі злотих. Тобто місце проживання в Польщі реально сильно впливає на дохід. У середньому по країні зарплата тримається на рівні 8 700–8 900 злотих, але у великих містах платять значно більше.
Для українців, які планують працювати в Польщі або вже там, це хороший орієнтир. Найбільше шансів на високий дохід — у великих містах, особливо в Кракові та Варшаві, де багато міжнародних компаній і розвинений ІТ-сектор. Але варто пам’ятати, що разом із зарплатами там ростуть і витрати на життя.
Раніше Новини.LIVE писали, що у Польщі є чіткі вимоги щодо перевірки димарів і вентиляції в будинках. Робити це потрібно хоча б раз на рік — найчастіше перед початком або після опалювального сезону. Такі перевірки платні й іноді обходяться недешево.
Також Новини.LIVE розповідали, що у Польщі планують оновити правила для іноземців, зокрема для багатьох українців. Основна зміна — оформлення дозволу на проживання повністю переведуть в онлайн-формат.
