В Польщі почалися масові перевірки: за що потрібно буде заплатити до 450 злотих

У Польщі діють чіткі правила щодо перевірки димарів і вентиляційних каналів у будинках. Їх потрібно перевіряти щонайменше раз на рік — зазвичай це роблять перед початком або після завершення опалювального сезону. Такі огляди є платними й можуть коштувати недешево.

Яку перевірку потрібно пройти власникам житла в Польщі

За законом власники житла зобов’язані забезпечити щорічний контроль стану димохідної системи. Перевірки проводять спеціалісти, які виїжджають по всій країні. На це передбачені чіткі строки: до 31 травня — після закінчення опалювального сезону, або до 30 листопада — на його початку.

Це можуть бути сертифіковані сажотруси або будівельні експерти з відповідною кваліфікацією. Іноді під час огляду димар не лише перевіряють, а й одразу чистять. Частота таких робіт залежить від типу каналів:

вентиляцію перевіряють раз на рік;

димарі від камінів і твердопаливних печей — раз на три місяці;

витяжні канали (наприклад, від газових плит або котлів) — кожні 6 місяців.

Є також додаткові вимоги для великих будівель площею понад 2000 кв.м — там перевірки проводять двічі на рік.

Скільки коштує перевірка та що буде, якщо її не зробити

Повна перевірка димоходів у середньому коштує від 250 до 450 злотих (приблизно від 2 992 грн до 5 386 грн). Однак ціна може зрости, якщо будинок великий або має складну систему димових каналів.

Якщо не робити перевірки або не допустити спеціаліста до огляду, це може мати серйозні наслідки. У разі пожежі страхова компанія може відмовити у виплаті компенсації. Крім того, власнику загрожує штраф до 500 злотих (майже 6 тис. грн).

