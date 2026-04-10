Головна Економіка В Польщі почався сезон перевірок: за що доведеться віддати до 450 злотих

В Польщі почався сезон перевірок: за що доведеться віддати до 450 злотих

Дата публікації: 10 квітня 2026 16:10
В Польщі почалися масові перевірки: за що потрібно буде заплатити до 450 злотих
В Польщі проводять масові перевірки. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі діють чіткі правила щодо перевірки димарів і вентиляційних каналів у будинках. Їх потрібно перевіряти щонайменше раз на рік — зазвичай це роблять перед початком або після завершення опалювального сезону. Такі огляди є платними й можуть коштувати недешево.

Про те, які обов'язкові перевірки проводять в Польщі та скільки за них потрібно заплатити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Яку перевірку потрібно пройти власникам житла в Польщі

За законом власники житла зобов’язані забезпечити щорічний контроль стану димохідної системи. Перевірки проводять спеціалісти, які виїжджають по всій країні. На це передбачені чіткі строки: до 31 травня — після закінчення опалювального сезону, або до 30 листопада — на його початку.

Це можуть бути сертифіковані сажотруси або будівельні експерти з відповідною кваліфікацією. Іноді під час огляду димар не лише перевіряють, а й одразу чистять. Частота таких робіт залежить від типу каналів:

  • вентиляцію перевіряють раз на рік;
  • димарі від камінів і твердопаливних печей — раз на три місяці;
  • витяжні канали (наприклад, від газових плит або котлів) — кожні 6 місяців.

Є також додаткові вимоги для великих будівель площею понад 2000 кв.м — там перевірки проводять двічі на рік.



Скільки коштує перевірка та що буде, якщо її не зробити

Повна перевірка димоходів у середньому коштує від 250 до 450 злотих (приблизно від 2 992 грн до 5 386 грн). Однак ціна може зрости, якщо будинок великий або має складну систему димових каналів.

Якщо не робити перевірки або не допустити спеціаліста до огляду, це може мати серйозні наслідки. У разі пожежі страхова компанія може відмовити у виплаті компенсації. Крім того, власнику загрожує штраф до 500 злотих (майже 6 тис. грн).

Раніше Новини.LIVE писали, що щоб без проблем перетнути кордон і заїхати до Польщі, українцям потрібно мати медичну страховку. Без неї можуть просто не пропустити. Також важливо, щоб сума покриття відповідала мінімальним вимогам.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям у Польщі слід пам'ятати про важливий дедлайн. Тим, хто отримував PESEL зі статусом UKR без закордонного паспорта, треба оновити свої дані. Якщо цього не зробити вчасно, можна втратити право жити й працювати в країні.

Польща штрафи перевірки українці в Польщі
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
