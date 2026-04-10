В Польше начались массовые проверки: за что нужно будет заплатить до 450 злотых

В Польше проводят массовые проверки. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше действуют четкие правила по проверке дымоходов и вентиляционных каналов в домах. Их нужно проверять минимум раз в год — обычно это делают перед началом или после завершения отопительного сезона. Такие осмотры являются платными и могут стоить недешево.

О том, какие обязательные проверки проводят в Польше и сколько за них нужно заплатить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Какую проверку нужно пройти владельцам жилья в Польше

По закону владельцы жилья обязаны обеспечить ежегодный контроль состояния дымоходной системы. Проверки проводят специалисты, которые выезжают по всей стране. На это предусмотрены четкие сроки: до 31 мая — после окончания отопительного сезона, или до 30 ноября — в его начале.

Это могут быть сертифицированные трубочисты или строительные эксперты с соответствующей квалификацией. Иногда при осмотре дымоход не только проверяют, но и сразу чистят. Частота таких работ зависит от типа каналов:

вентиляцию проверяют раз в год;

дымоходы от каминов и твердотопливных печей — раз в три месяца;

вытяжные каналы (например, от газовых плит или котлов) — каждые 6 месяцев.

Есть также дополнительные требования для больших зданий площадью более 2000 кв.м — там проверки проводят дважды в год.

Читайте также:

Сколько стоит проверка и что будет, если ее не сделать

Полная проверка дымоходов в среднем стоит от 250 до 450 злотых (примерно от 2 992 грн до 5 386 грн). Однако цена может возрасти, если дом большой или имеет сложную систему дымовых каналов.

Если не делать проверки или не допустить специалиста к осмотру, это может иметь серьезные последствия. В случае пожара страховая компания может отказать в выплате компенсации. Кроме того, владельцу грозит штраф до 500 злотых (почти 6 тыс. грн).

