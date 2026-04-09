Новый дедлайн для украинцев в Польше: что нужно сделать до 31 августа

Украинцам в Польше напомнили о важном дедлайне. Для тех, кто оформлял номер PESEL со статусом UKR без загранпаспорта, нужно обновить свои данные. Если это вовремя не сделать, можно потерять право находиться и работать в Польше.

Сколько времени есть у украинцев, чтобы обновить данные

На сайте омбудсмена отмечается, что новые правила предусмотрены изменениями в польском законодательстве. Если вы получали PESEL без паспорта, теперь обязательно надо подтвердить свою личность. Сделать это нужно до 31 августа 2026 года.

"Не откладывайте — подтверждение личности является ключевым условием для сохранения вашего статуса и доступа к основополагающим услугам в Польше", — отмечается в сообщении.

Если этого не сделать вовремя, могут возникнуть следующие проблемы:

могут отменить статус UKR;

могут изменить статус в реестре (например, NUE);

можно потерять право легально жить и работать в Польше.

Также важно: если у вас изменились данные — например, получили новый паспорт или изменили фамилию — это обязательно надо обновить в PESEL. Особенно, если планируете подаваться на карту побыту CUKR. Старые данные могут затянуть или усложнить процесс.

Как обновить свои данные

Чтобы обновить данные достаточно просто обратиться к местным властям (гмины или города), взять с собой действительный паспорт и, если нужно, сдать отпечатки пальцев. Далее все происходит на месте. Проверить свои данные можно онлайн — через личный кабинет на портале gov.pl, используя доверенный профиль.

