Право на роботу в Польщі можна втратити: що потрібно зробити до 31 серпня

Дата публікації: 9 квітня 2026 15:30
Новий дедлайн для українців в Польщі: що потрібно зробити до 31 серпня
Деяким українцям в Польщі потрібно оновити свої дані. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям у Польщі нагадали про важливий дедлайн. Для тих, хто оформлював номер PESEL зі статусом UKR без закордонного паспорта, потрібно оновити свої дані. Якщо це вчасно не зробити, можна втратити право перебувати та працювати в Польщі.

Про те, кому потрібно оновити свої дані та скільки часу на це дали, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Скільки часу є в українців, щоб оновити дані

На сайті омбудсмана зазначається, що нові правила передбачені змінами в польському законодавстві. Якщо ви отримували PESEL без паспорта, тепер обов’язково треба підтвердити свою особу. Зробити це потрібно до 31 серпня 2026 року.

"Не відкладайте — підтвердження особи є ключовою умовою для збереження вашого статусу та доступу до основоположних послуг у Польщі", — зазначається у повідомленні.

Якщо цього не зробити вчасно, можуть виникнути такі проблеми:

  • можуть скасувати статус UKR;
  • можуть змінити статус у реєстрі (наприклад, NUE);
  • можна втратити право легально жити і працювати в Польщі.

Також важливо: якщо у вас змінилися дані — наприклад, отримали новий паспорт чи змінили прізвище — це обов’язково треба оновити в PESEL. Особливо, якщо плануєте подаватися на карту побиту CUKR. Старі дані можуть затягнути або ускладнити процес.

Як оновити свої дані

Щоб оновити дані достатньо просто звернутися до місцевої влади (гміни або міста), взяти з собою дійсний паспорт і, якщо потрібно, здати відбитки пальців. Далі все відбувається на місці. Перевірити свої дані можна онлайн — через особистий кабінет на порталі gov.pl, використовуючи довірений профіль.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі можуть з'явитись нові вихідні. Зараз рішення залежить від президента Кароля Навроцького. Ідея не нова — раніше вже зробили вихідним 24 грудня, і після цього люди почали подавати нові петиції за додаткові святкові дні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що перед поїздкою через Польщу українцям варто перевірити всі документи. Навіть невелика помилка може затримати на кордоні або завадити перетнути його. Щоб уникнути проблем, можна скористатися коротким чек-листом.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
