Нові правила оформлення карти побиту в Польщі: що зміниться для українців з 27 квітня

У Польщі готуються до змін у правилах для іноземців, серед яких багато українців. Головне нововведення в тому, що весь процес легалізації проживання переходить в онлайн.

Що зміниться для українців в Польщі у квітні

Що зміниться для іноземців в Польщі з 27 квітня

Починаючи з 27 квітня 2026 року, подати документи на легалізацію перебування можна буде лише через інтернет. Це стосується:

отримання статусу довгострокового резидента ЄС;

оформлення дозволів на тимчасове і постійне проживання.

Для цього запускають державну систему MOS (Модуль обслуговування справ). Вона стане єдиною платформою, де прийматимуть і оброблятимуть усі заявки. Фактично, це означає, що вся взаємодія з міграційними службами переходить у цифровий формат.

Що зміниться для українців

Зміни стосуються всіх іноземців, які перебувають у Польщі, зокрема й українців. Це і ті, хто має статус PESEL UKR, і ті, хто вже перебуває в процесі оформлення карти побиту. Важливо, що після 27 квітня подати документи в паперовому вигляді вже не вийде — таку можливість повністю скасовують.

У польських установах пояснюють, що нова система має зробити процедури простішими й швидшими. Очікується, що зникнуть довгі черги в установах, а сам розгляд заяв пришвидшиться.

Через MOS користувачі зможуть не лише подавати документи, а й відстежувати, на якому етапі їхня справа, отримувати повідомлення про зміни та, якщо потрібно, доповнювати свої заявки.

Також влада розраховує, що цифровий формат зробить процес більш прозорим і допоможе зменшити кількість помилок у документах, які подають заявники.

