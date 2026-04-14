Карта побиту в Польщі: як зміняться умови оформлення з 27 квітня

Карта побиту в Польщі: як зміняться умови оформлення з 27 квітня

Дата публікації: 14 квітня 2026 15:05
Нові правила оформлення карти побиту в Польщі: що зміниться для українців з 27 квітня
В Польщі змінюють правила оформлення деяких документів. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі готуються до змін у правилах для іноземців, серед яких багато українців. Головне нововведення в тому, що весь процес легалізації проживання переходить в онлайн.

Про те, що змінитися для українців в Польщі у квітні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Що зміниться для іноземців в Польщі з 27 квітня

Починаючи з 27 квітня 2026 року, подати документи на легалізацію перебування можна буде лише через інтернет. Це стосується:

  • отримання статусу довгострокового резидента ЄС;
  • оформлення дозволів на тимчасове і постійне проживання.

Для цього запускають державну систему MOS (Модуль обслуговування справ). Вона стане єдиною платформою, де прийматимуть і оброблятимуть усі заявки. Фактично, це означає, що вся взаємодія з міграційними службами переходить у цифровий формат.

Що зміниться для українців

Зміни стосуються всіх іноземців, які перебувають у Польщі, зокрема й українців. Це і ті, хто має статус PESEL UKR, і ті, хто вже перебуває в процесі оформлення карти побиту. Важливо, що після 27 квітня подати документи в паперовому вигляді вже не вийде — таку можливість повністю скасовують.

У польських установах пояснюють, що нова система має зробити процедури простішими й швидшими. Очікується, що зникнуть довгі черги в установах, а сам розгляд заяв пришвидшиться. 

Через MOS користувачі зможуть не лише подавати документи, а й відстежувати, на якому етапі їхня справа, отримувати повідомлення про зміни та, якщо потрібно, доповнювати свої заявки.

Також влада розраховує, що цифровий формат зробить процес більш прозорим і допоможе зменшити кількість помилок у документах, які подають заявники.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі іноземці після кількох років життя за кордоном можуть отримати громадянство. Наприклад, українцям у Польщі достатньо прожити там щонайменше 3 роки, щоб подати документи на другий паспорт. Тож виникає питання — скільки це коштує.

Також Новини.LIVE розповідали, що з початку 2026 року в Польщі підвищили мінімальну зарплату, і у квітні вона не змінилась. Порівняно з минулим роком, вона зросла приблизно на 140 злотих. Це не надто багато, але на фоні подорожчання життя це все ж відчувається.

Польща документи українці в Польщі
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

