Новые правила оформления карты побыту в Польше: что изменится для украинцев с 27 апреля

В Польше готовятся к изменениям в правилах для иностранцев, среди которых много украинцев. Главное нововведение в том, что весь процесс легализации проживания переходит в онлайн.

Что изменится для иностранцев в Польше с 27 апреля

Начиная с 27 апреля 2026 года, подать документы на легализацию пребывания можно будет только через интернет. Это касается:

получения статуса долгосрочного резидента ЕС;

оформления разрешений на временное и постоянное проживание.

Для этого запускают государственную систему MOS (Модуль обслуживания дел). Она станет единой платформой, где будут принимать и обрабатывать все заявки. Фактически, это означает, что все взаимодействие с миграционными службами переходит в цифровой формат.

Что изменится для украинцев

Изменения касаются всех иностранцев, находящихся в Польше, в том числе и украинцев. Это и те, кто имеет статус PESEL UKR, и те, кто уже находится в процессе оформления карты побыту. Важно, что после 27 апреля подать документы в бумажном виде уже не получится — такую возможность полностью отменяют.

В польских учреждениях объясняют, что новая система должна сделать процедуры проще и быстрее. Ожидается, что исчезнут длинные очереди в учреждениях, а само рассмотрение заявлений ускорится.

Через MOS пользователи смогут не только подавать документы, но и отслеживать, на каком этапе их дело, получать уведомления об изменениях и, если нужно, дополнять свои заявки.

Также власти рассчитывают, что цифровой формат сделает процесс более прозрачным и поможет уменьшить количество ошибок в документах, которые подают заявители.

