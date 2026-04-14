Новые правила оформления карты побыту в Польше: что изменится для украинцев с 27 апреля

Главная Экономика Карта побыту в Польше: как изменятся условия оформления с 27 апреля

Карта побыту в Польше: как изменятся условия оформления с 27 апреля

Дата публикации 14 апреля 2026 15:05
В Польше меняют правила оформления некоторых документов. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше готовятся к изменениям в правилах для иностранцев, среди которых много украинцев. Главное нововведение в том, что весь процесс легализации проживания переходит в онлайн.

О том, что измениться для украинцев в Польше в апреле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Что изменится для иностранцев в Польше с 27 апреля

Начиная с 27 апреля 2026 года, подать документы на легализацию пребывания можно будет только через интернет. Это касается:

  • получения статуса долгосрочного резидента ЕС;
  • оформления разрешений на временное и постоянное проживание.

Для этого запускают государственную систему MOS (Модуль обслуживания дел). Она станет единой платформой, где будут принимать и обрабатывать все заявки. Фактически, это означает, что все взаимодействие с миграционными службами переходит в цифровой формат.

Что изменится для украинцев

Изменения касаются всех иностранцев, находящихся в Польше, в том числе и украинцев. Это и те, кто имеет статус PESEL UKR, и те, кто уже находится в процессе оформления карты побыту. Важно, что после 27 апреля подать документы в бумажном виде уже не получится — такую возможность полностью отменяют.

В польских учреждениях объясняют, что новая система должна сделать процедуры проще и быстрее. Ожидается, что исчезнут длинные очереди в учреждениях, а само рассмотрение заявлений ускорится.

Через MOS пользователи смогут не только подавать документы, но и отслеживать, на каком этапе их дело, получать уведомления об изменениях и, если нужно, дополнять свои заявки.

Также власти рассчитывают, что цифровой формат сделает процесс более прозрачным и поможет уменьшить количество ошибок в документах, которые подают заявители.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые иностранцы после нескольких лет жизни за границей могут получить гражданство. Например, украинцам в Польше достаточно прожить там не менее 3 лет, чтобы подать документы на второй паспорт. Поэтому возникает вопрос — сколько это стоит.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с начала 2026 года в Польше повысили минимальную зарплату, и в апреле она не изменилась. По сравнению с прошлым годом, она выросла примерно на 140 злотых. Это не слишком много, но на фоне подорожания жизни это все же ощущается.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
