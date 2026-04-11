Стоимость польского паспорта в апреле 2026: какой сбор за оформление документа

Некоторые иностранцы, долгое время проживая за границей, могут претендовать на местное гражданство. В частности украинцам в Польше достаточно соблюсти минимальный срок оседлости три года, чтобы подать заявление на оформление второго паспорта. Возникает вопрос, сколько стоит документ по состоянию на апрель 2026 года.

Цены на выдачу паспорта Польши

По информации польского издания gazetaprawna.pl, по состоянию на апрель 2026 года стоимость оформления удостоверения личности варьируется в зависимости от категории получателя. Некоторые могут рассчитывать на льготу, то есть платить меньше стандартной суммы. Выдача паспорта в Польше стоит:

140 злотых (1 700 грн) — для взрослых;

70 злотых (850 грн) — для студентов, пенсионеров и лиц с умеренными формами инвалидности;

30 злотых (355 грн) — для детей до 12 лет и лиц с тяжелой формой инвалидности.

"Законодательство предусматривает многочисленные скидки, направленные на поддержку лиц, находящихся в сложных жизненных или финансовых обстоятельствах... Для получения скидки необходимо предоставить документы, подтверждающие это право", — констатировали специалисты издания.

Кто может не платить за паспорт Польши

Некоторые категории граждан полностью освобождены от административного сбора за выдачу документа. В перечень льготников входят лица от 70 лет и граждане, проживающие в домах престарелых или получающие социальную помощь (если поездка в Польшу связана с лечением/семейными делами).

Автоматическое освобождение от уплаты за оформление паспорта или применение скидки не предусматривается. Иностранцы должны предоставить подтверждающие документы, например, студенческий билет, справку об инвалидности, пенсионное удостоверение и тому подобное.

По данным профильного издания, в 2026 году польские службы особое внимание уделяют достоверности справок, удостоверений, свидетельства и других подтверждающих документов. Очевидно, этот вопрос стал проблемным, поэтому требует более качественного контроля.

Что еще нужно знать украинцам

