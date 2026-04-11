Вартість польського паспорта у квітні 2026: який збір за оформлення документа

Деякі іноземці, довгий час мешкаючи за кордоном, можуть претендувати на місцеве громадянство. Зокрема українцям у Польщі достатньо дотриматися мінімального терміну осілості три роки, аби подати заяву на оформлення другого паспорта. Постає питання, скільки коштує документ станом на квітень 2026 року.

Ціни на видачу паспорта Польщі

За інформацією польського видання gazetaprawna.pl, станом на квітень 2026 року вартість оформлення посвідчення особи варіюється залежно від категорії отримувача. Дехто може розраховувати на пільгу, тобто сплачувати менше стандартної суми. Видача паспорта у Польщі коштує:

140 злотих (1 700 грн) — для дорослих;

70 злотих (850 грн) — для студентів, пенсіонерів та осіб із помірними формами інвалідності;

30 злотих (355 грн) — для дітей до 12 років та осіб із важкою формою інвалідності.

"Законодавство передбачає численні знижки, спрямовані на підтримку осіб, які перебувають у складних життєвих чи фінансових обставинах… Для отримання знижки необхідно надати документи, які підтверджують це право", — констатували фахівці видання.

Хто може не платити за паспорт Польщі

Деякі категорії громадян повністю звільнені від адміністративного збору за видачу документа. В перелік пільговиків входять особи від 70 років і громадяни, які мешкають у будинках для людей похилого віку чи отримують соціальну допомогу (якщо поїздка в Польщу пов'язана з лікуванням/сімейними справами).

Читайте також:

Автоматичне звільнення від сплати коштів за оформлення паспорта або застосування знижки не передбачається. Іноземці повинні надати підтверджувальні документи, наприклад, студентський квиток, довідку про інвалідність, пенсійне посвідчення тощо.

За даними профільного видання, у 2026 році польські служби особливу увагу приділяють достовірності довідок, посвідчень, свідоцтва та інших підтверджувальних документів. Очевидно, це питання стало проблемним, тому вимагає якіснішого контролю.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі можуть збільшити кількість святкових вихідних. Ініціатива передбачає запровадження неробочого дня на Страсну п’ятницю, Великий четвер, 2 травня тощо. Станом на квітень 2026 року в Польщі є 14 офіційних вихідних.

Також Новини.LIVE розповідали, що для в’їзду на територію Польщі українці повинні показати готівку. Мінімальна сума станом на квітень 2026 року — 75 злотих на кожен день запланованого перебування. Для поїздок до 4 днів обсяг готівки становить 300 злотих.