Самые высокие зарплаты в Польше: в какой город ехать, чтобы заработать в 2026 году

В начале 2026 года в Польше произошло неожиданное изменение: один из городов обогнал Варшаву по уровню зарплат. Если раньше столица стабильно была на первом месте, то теперь в средних и крупных компаниях больше платят именно в Кракове.

По обновленным данным, в феврале 2026 года средняя зарплата в Кракове составила 11 600 злотых брутто. В Варшаве — чуть меньше, около 11 200. Однако, если считать вообще все компании, то столица все еще впереди.

Основная причина такого скачка — сильный ИТ-сектор и научно-технические отрасли в Кракове. Там зарплаты могут быть примерно на 40% выше средних, что и "подтягивает" общую статистику города. Среди других городов с высокими доходами:

Катовице — около 9 700 злотых;

Гданьск и Познань, где платят более 10 тысяч злотых.

А вот меньше всего зарабатывают в Кельце — примерно 7 570 злотых. Меньше 8 тысяч получают также в Ольштыне, Белостоке и Гожуве-Велькопольском.

В общем разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами превышает 4 тысячи злотых. То есть место жительства в Польше реально сильно влияет на доход. В среднем по стране зарплата держится на уровне 8 700-8 900 злотых, но в крупных городах платят значительно больше.

Для украинцев, которые планируют работать в Польше или уже там, это хороший ориентир. Больше всего шансов на высокий доход — в крупных городах, особенно в Кракове и Варшаве, где много международных компаний и развит ИТ-сектор. Но стоит помнить, что вместе с зарплатами там растут и расходы на жизнь.

