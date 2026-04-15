Главная Экономика Стоит присмотреться украинцам: где в Польше самые высокие зарплаты

Дата публикации 15 апреля 2026 17:39
Самые высокие зарплаты в Польше: в какой город ехать, чтобы заработать в 2026 году
В каком польском городе самые высокие зарплаты в 2026 году. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В начале 2026 года в Польше произошло неожиданное изменение: один из городов обогнал Варшаву по уровню зарплат. Если раньше столица стабильно была на первом месте, то теперь в средних и крупных компаниях больше платят именно в Кракове.

О том, в каком городе Польши платят самые большие зарплаты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Статистическое управление Кракова.

В каком городе Польши лучшие зарплаты в 2026 году

По обновленным данным, в феврале 2026 года средняя зарплата в Кракове составила 11 600 злотых брутто. В Варшаве — чуть меньше, около 11 200. Однако, если считать вообще все компании, то столица все еще впереди.

Основная причина такого скачка — сильный ИТ-сектор и научно-технические отрасли в Кракове. Там зарплаты могут быть примерно на 40% выше средних, что и "подтягивает" общую статистику города. Среди других городов с высокими доходами:

  • Катовице — около 9 700 злотых;
  • Гданьск и Познань, где платят более 10 тысяч злотых.

А вот меньше всего зарабатывают в Кельце — примерно 7 570 злотых. Меньше 8 тысяч получают также в Ольштыне, Белостоке и Гожуве-Велькопольском.

В общем разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами превышает 4 тысячи злотых. То есть место жительства в Польше реально сильно влияет на доход. В среднем по стране зарплата держится на уровне 8 700-8 900 злотых, но в крупных городах платят значительно больше.

Для украинцев, которые планируют работать в Польше или уже там, это хороший ориентир. Больше всего шансов на высокий доход — в крупных городах, особенно в Кракове и Варшаве, где много международных компаний и развит ИТ-сектор. Но стоит помнить, что вместе с зарплатами там растут и расходы на жизнь.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше есть четкие требования по проверке дымоходов и вентиляции в домах. Делать это нужно хотя бы раз в год — чаще всего перед началом или после отопительного сезона. Такие проверки платные и иногда обходятся недешево.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Польше планируют обновить правила для иностранцев, в частности для многих украинцев. Основное изменение — оформление вида на жительство полностью переведут в онлайн-формат.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
