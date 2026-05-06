Гражданство Польши для украинцев: почему паспорт может стать недосягаемым

Украинцы могут претендовать на гражданство Польши, если выполнят обязательные условия натурализации. Однако со временем правила для иностранцев могут изменить, а требования ужесточить. Не помешает узнать, какие радикальные изменения предложили относительно приобретения права на оформление местного паспорта.

Гражданство Польши с изменениями

В конце апреля 2026 года оппозиционная партия "Право и Справедливость" подала на рассмотрение законопроект, который предлагает кардинальное ужесточение правил получения гражданства для иностранцев.

Название документа — "Нулевая толерантность к преступлениям и проступкам иностранцев" — о многом говорит. Оппозиция хочет ввести такие условия получения гражданства для иностранцев:

увеличенный минимальный срок оседлости по натурализации — 10 лет вместо нынешних трех лет;

увеличенный срок для лиц, состоящих в браке с гражданином Польши — шесть лет вместо трех лет;

увеличенный срок непрерывного проживания для лиц с польскими корнями и Картой Поляка — пять лет вместо одного года;

обязательное знание польского языка на уровне C1 вместо среднего В1;

сдача специального Государственного экзамена по знанию польской культуры и истории.

Эти предложения действительно ужесточают требования к иностранцам, планирующим подать заявку на получение польского гражданства. По состоянию на май законопроект проходит стадию обсуждения, но уже вызвал резонанс в обществе.

Пути получения польского гражданства

Существуют различные способы оформить местный паспорт. По данным на портале UW Bydgoszcz, самый распространенный из них — воспользоваться процедурой натурализации, которая предусматривает соблюдение минимального срока оседлости три года на основании разрешения на постоянное проживание. Плюс придется подтвердить знание языка на уровне B1, наличие стабильного источника дохода и жилья.

Другие решения для иностранцев включают брак с гражданином Польши, получение Карты постоянного побыту и Карты Поляка, репатриацию и президентский указ. Некоторые способы не включают знания языка или соблюдение минимального срока непрерывного проживания, что значительно упрощает процесс.

