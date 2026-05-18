Минимальная зарплата в Польше: когда и на сколько планируют повысить выплаты работников

Эксперты предполагают, что в 2027 году повышение минимальной зарплаты в Польше может быть совсем небольшим и скорее формальным. Такие выводы сделали на основе последних данных GUS. Если прогнозы оправдаются, это может стать одним из самых маленьких повышений минималки за много лет.

О том, какую минимальную зарплату получают работники в Польше и как может измениться эта сумма в 2027 году.

Какую минимальную зарплату гарантируют работникам в Польше в 2026 году

По информации правительственного сайта Польши Gov.pl, минимальная зарплата сейчас составляет 4 806 злотых брутто в месяц (до налогов). После всех обязательных отчислений работник получает примерно 3 605 злотых "на руки", что равняется около 43,7 тыс. грн.

Также в 2026 году подняли почасовую ставку — теперь она 31,40 злотых брутто в час. Это важно для тех, кто работает неполный день или по сменному графику.

Как может измениться минимальная зарплата в Польше в 2027 году

Аналитики считают, что большие повышения минимальной зарплаты уже позади. Как пишет Dziennik Gazeta Prawna, в 2027 году минималка может вырасти лишь до 4 860,47 злотых брутто. Это всего на 54,47 злотых больше, чем сейчас.

Обычно размер минимальной зарплаты считают с учетом инфляции и экономического роста (ВВП), используя данные Главного статистического управления. Но на этот раз методику немного изменили из-за новых показателей.

Главным фактором стала средняя зарплата за первый квартал 2026 года — она составила 9 562,88 злотых. При этом минимальная зарплата уже превышает 50% средней по стране, и именно это повлияло на формулу расчета.

Окончательное решение еще будет принимать правительство после консультаций с представителями Совета социального диалога, но предварительные оценки говорят, что повышение будет минимальным.

Если прогнозы подтвердятся, в 2027 году работники на минимальной зарплате будут получать примерно 3 643,63 злотых "на руки" (примерно 44 164 грн). Это лишь на 37,78 злотых больше, чем сейчас.

