Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минималка в Польше: на сколько планируют повысить суму в 2027 году

Минималка в Польше: на сколько планируют повысить суму в 2027 году

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 12:10
Минимальная зарплата в Польше: когда и на сколько планируют повысить выплаты работников
Какой может стать минималка в Польше в 2027 году. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Эксперты предполагают, что в 2027 году повышение минимальной зарплаты в Польше может быть совсем небольшим и скорее формальным. Такие выводы сделали на основе последних данных GUS. Если прогнозы оправдаются, это может стать одним из самых маленьких повышений минималки за много лет.

О том, какую минимальную зарплату получают работники в Польше и как может измениться эта сумма в 2027 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Какую минимальную зарплату гарантируют работникам в Польше в 2026 году

По информации правительственного сайта Польши Gov.pl, минимальная зарплата сейчас составляет 4 806 злотых брутто в месяц (до налогов). После всех обязательных отчислений работник получает примерно 3 605 злотых "на руки", что равняется около 43,7 тыс. грн.

Также в 2026 году подняли почасовую ставку — теперь она 31,40 злотых брутто в час. Это важно для тех, кто работает неполный день или по сменному графику.

Как может измениться минимальная зарплата в Польше в 2027 году

Аналитики считают, что большие повышения минимальной зарплаты уже позади. Как пишет Dziennik Gazeta Prawna, в 2027 году минималка может вырасти лишь до 4 860,47 злотых брутто. Это всего на 54,47 злотых больше, чем сейчас.

Читайте также:

Обычно размер минимальной зарплаты считают с учетом инфляции и экономического роста (ВВП), используя данные Главного статистического управления. Но на этот раз методику немного изменили из-за новых показателей.

Главным фактором стала средняя зарплата за первый квартал 2026 года — она составила 9 562,88 злотых. При этом минимальная зарплата уже превышает 50% средней по стране, и именно это повлияло на формулу расчета.

Окончательное решение еще будет принимать правительство после консультаций с представителями Совета социального диалога, но предварительные оценки говорят, что повышение будет минимальным.

Если прогнозы подтвердятся, в 2027 году работники на минимальной зарплате будут получать примерно 3 643,63 злотых "на руки" (примерно 44 164 грн). Это лишь на 37,78 злотых больше, чем сейчас.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 4 мая 2026 года украинцы в Польше смогут подать заявление на новую карту побыту. Это вид на жительство до 3 лет, который пришел на смену временной защите для беженцев. Но получить карту CUKR смогут не все — нужно соответствовать установленным условиям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Польше для украинцев действуют различные выплаты. Среди них — помощь родителям, которые работают и воспитывают детей, поддержка с оплатой аренды жилья и выплаты по программе 800+. Стоит проверить актуальные суммы на май 2026 года, потому что они могут меняться.

Польша зарплаты минимальная зарплата
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации