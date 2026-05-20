Майже 1300 грн доплати до пенсії: хто може оформити надбавку у 2026 році

Деякі українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати додатково більше ніж 1 000 грн. Йдеться про спеціальну надбавку для окремих категорій пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім’ї.

Про те, хто може оформити понад 1000 грн доплати до пенсії у 2026 році та як це зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Хто має право на спеціальну доплату до пенсії

Доплата передбачена для військовослужбовців (крім строковиків), а також осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Отримати додаткові гроші можуть:

непрацюючі пенсіонери за вислугу років;

непрацюючі люди з інвалідністю, які отримують військову пенсію та мають на утриманні непрацездатних родичів.

Однак є важлива умова: члени сім’ї, за яких призначають надбавку, не повинні отримувати інші державні виплати — пенсію, соціальну допомогу чи інші види держпідтримки.

Якщо в родині є двоє пенсіонерів, то одного непрацездатного члена сім’ї можуть врахувати для доплати лише одному з них.

Який розмір надбавки у 2026 році

Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — зараз це майже 1,3 тисячі гривень на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Як оформити надбавку та які документи для цього потрібні

Для оформлення надбавки необхідно подати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про родинні зв’язки;

довідку про спільне проживання;

підтвердження того, що людина перебуває на утриманні;

документи про відсутність роботи або підприємницької діяльності.

Якщо даних про трудову діяльність немає у державних реєстрах, можуть знадобитися трудова книжка, наказ про звільнення або інші підтверджуючі документи. Подати заяву на отримання надбавки можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України.

