Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсії в Україні: у кого зросте сума виплат у червні 2026 року

Пенсії в Україні: у кого зросте сума виплат у червні 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 06:35
Перерахунок пенсій в Україні: кому та на скільки підвищать виплати в червні
Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Хоча масового перерахунку виплат в червні не заплановано, частина українських пенсіонерів отримає підвищення. Це стосується працюючих громадян із додатковим стажем та людей, яким у цей місяць виповниться певна кількість років.

Про те, кому підвищать розмір пенсії в червні 2026 року та від чого залежатиме сума надбавки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України

Кому підвищать розмір пенсії у червні 2026 року

Працюючі пенсіонери, які станом на квітень мали мінімум 24 місяці додаткового страхового стажу, у червні отримають перераховані пенсії. Крім того, разом із новою сумою їм нарахують доплату за два попередні місяці.

У ПФУ пояснили, що затримка пов’язана з тим, що роботодавці подають звіти про сплату єдиного соцвнеску. Після закінчення кварталу на це йде до 40 днів, тому дані за січень-березень з’являються у реєстрі лише в середині травня.

Хто ще може отримати підвищення пенсії у червні 2026 року

У червні деякі пенсіонери також отримають надбавки за вік:

Читайте також:
  • 70-74 роки — 300 грн;
  • 75-79 років — 456 грн;
  • 80 років і більше — 570 грн.

ПФУ підкреслює, що ці доплати нараховуються автоматично — звертатись до фонду не треба. Виплати починаються з того дня, коли людина досягла потрібного віку. Щоб отримати надбавку, пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Ще один нюанс полягає у тому, що дата народження впливає на першу виплату. Якщо пенсіонер народився першого числа місяця, він одразу отримає повну доплату. А якщо, наприклад, день народження припадає на 20 число, нарахують лише за дні після досягнення віку.

Також після переходу у наступну вікову категорію пенсіонеру не дають повну нову надбавку, а лише різницю зі старою. Наприклад, коли людина досягає 75 років, вона не отримує 456 грн, а лише 156 грн, бо раніше вже мала 300 грн після 70-річчя.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні пенсіонери іноді отримують менше, ніж могли б. Частину доплат не нараховують автоматично, тому багатьом людям роками недоплачують гроші. Щоб отримати більше, часто потрібно самому звертатися в Пенсійний фонд і подавати заяву на перерахунок чи надбавку.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році пільги на комуналку надають тільки для певних категорій пенсіонерів, та ще й за певних умов. Через помилки в документах або базах люди можуть втратити знижки, накопичити борги і навіть отримати позов до суду.

пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації