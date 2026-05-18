Перерахунок пенсій в Україні: кому та на скільки підвищать виплати в червні

Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Хоча масового перерахунку виплат в червні не заплановано, частина українських пенсіонерів отримає підвищення. Це стосується працюючих громадян із додатковим стажем та людей, яким у цей місяць виповниться певна кількість років.

Про те, кому підвищать розмір пенсії в червні 2026 року та від чого залежатиме сума надбавки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому підвищать розмір пенсії у червні 2026 року

Працюючі пенсіонери, які станом на квітень мали мінімум 24 місяці додаткового страхового стажу, у червні отримають перераховані пенсії. Крім того, разом із новою сумою їм нарахують доплату за два попередні місяці.

У ПФУ пояснили, що затримка пов’язана з тим, що роботодавці подають звіти про сплату єдиного соцвнеску. Після закінчення кварталу на це йде до 40 днів, тому дані за січень-березень з’являються у реєстрі лише в середині травня.

Хто ще може отримати підвищення пенсії у червні 2026 року

У червні деякі пенсіонери також отримають надбавки за вік:

Читайте також:

70-74 роки — 300 грн;

75-79 років — 456 грн;

80 років і більше — 570 грн.

ПФУ підкреслює, що ці доплати нараховуються автоматично — звертатись до фонду не треба. Виплати починаються з того дня, коли людина досягла потрібного віку. Щоб отримати надбавку, пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Ще один нюанс полягає у тому, що дата народження впливає на першу виплату. Якщо пенсіонер народився першого числа місяця, він одразу отримає повну доплату. А якщо, наприклад, день народження припадає на 20 число, нарахують лише за дні після досягнення віку.

Також після переходу у наступну вікову категорію пенсіонеру не дають повну нову надбавку, а лише різницю зі старою. Наприклад, коли людина досягає 75 років, вона не отримує 456 грн, а лише 156 грн, бо раніше вже мала 300 грн після 70-річчя.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні пенсіонери іноді отримують менше, ніж могли б. Частину доплат не нараховують автоматично, тому багатьом людям роками недоплачують гроші. Щоб отримати більше, часто потрібно самому звертатися в Пенсійний фонд і подавати заяву на перерахунок чи надбавку.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році пільги на комуналку надають тільки для певних категорій пенсіонерів, та ще й за певних умов. Через помилки в документах або базах люди можуть втратити знижки, накопичити борги і навіть отримати позов до суду.