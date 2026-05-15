Надбавка до військової пенсії: який розмір виплати, хто може отримати і як оформити

Деякі українці можуть розраховувати на пенсії з надбавками у 2026 році. Йдеться про військових, звільнених зі служби, які отримують пенсію за віком або по інвалідності. Згідно з законом, їм належать доплати за утримання непрацездатних членів сім’ї.

Надбавка до військової пенсії в Україні

Необхідно звернутися до статті 16 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Вона передбачає нарахування надбавки непрацюючим пенсіонерам, які утримують непрацездатних родичів із числа осіб, що мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Стаття 30 цього ж закону визначає перелік таких членів сім’ї:

діти, брати, сестри, онуки військового пенсіонера, яким не виповнилося 18 років, або особи старшого віку з інвалідністю, яка настала до досягнення 18-річчя;

батьки, дружина або чоловік, які досягли пенсійного віку, або якщо вони мають інвалідність;

дідусь та бабуся у разі відсутності осіб, які за законом повинні їх утримувати;

студенти, курсанти, стажисти, учні, вихованці різних закладів освіти, які навчаються за денною формою і не досягли 23-річного віку.

Розмір надбавки є однаковим для всіх видів військової пенсії та дорівнює 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена родини на утриманні. Станом на травень 2026 року ПМ становить 2 595 грн, отже надбавка перебуває на рівні 1 297,5 грн на одну людину.

Як оформити надбавку до пенсії

Юристка LEGAL STRATEGY Ілона Елізбарян розповіла в коментарі УНІАН, як українцям оформити надбавку до військової пенсії. Необхідно зібрати пакет документів і подати в територіальний орган ПФУ чи завантажити в електронному вигляді через особистий кабінет на порталі. Базовий пакет включає:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують присутність у родині осіб, які входять у категорію непрацездатних (наприклад, довідка з закладу освіти);

розпорядження про звільнення з роботи чи копію трудової книжки;

документи на підтвердження родинних зв’язків (свідоцтво про народження/шлюб);

довідку про утримання непрацездатних осіб.

Щодо останнього пункту, може знадобитися рішення суду про встановлення факту перебування члена сім’ї на утриманні військового пенсіонера. Однак здебільшого вистачає документа про спільне проживання, як от довідки від органів місцевого самоврядування.

