Допомога на поховання: яку компенсацію можуть отримати родичі у 2026 році

Деякі українці можуть розраховувати на кошти у 2026 році — фінансову допомогу на поховання. Розмір та умови призначення залежать від померлої особи, зокрема була вона застрахованою та офіційно працювала чи вже перебувала на пенсійному забезпеченні. Ми дізналися, які суми належать родичам/близьким людям в разі організації похорону.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Пенсійного фонду № 6-1.

Виплати для застрахованих осіб

У 2026 році ПФУ збільшив розмір допомоги на поховання за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Згідно з постановою, українці можуть розраховувати на 8 500 грн замість попередньої суми 4 100 грн (діяла з 2017 року).

Кошти виплачують людині, яка фактично організувала процес поховання:

застрахованої особи (була офіційно працевлаштована);

члена сім’ї, який перебував на повному утриманні (не мав власної зарплати або пенсії).

Якщо померла особа працювала, то оформленням виплати повинен займатися роботодавець. Родичам слід надати документи, а компанії чи підприємству — звернутися із заявою в ПФУ протягом п’яти робочих днів після отримання звернення.

Виплати на поховання пенсіонера

Сума фінансової підтримки залежить від закону, за яким призначалося пенсійне забезпечення. Згідно з інформацією від ПФУ, українцям зі звичайною пенсією (за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") передбачається виплата у розмірі двомісячної пенсії.

Якщо пенсіонер отримував гроші від держави за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога на поховання дорівнює його тримісячній пенсії. Однак сума не може бути меншою ніж п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у травні 2026 року становить 16 640 грн.

