Помощь на погребение: какую компенсацию могут получить родственники в 2026 году

Некоторые украинцы могут рассчитывать на деньги в 2026 году — финансовую помощь на погребение. Размер и условия назначения зависят от умершего, в частности был ли он застрахованным и официально работал или уже находился на пенсионном обеспечении. Мы узнали, какие суммы полагаются родственникам/близким людям в случае организации похорон.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Пенсионного фонда № 6-1.

Выплаты для застрахованных лиц

В 2026 году ПФУ увеличил размер пособия на погребение по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи со временной потерей трудоспособности. Согласно постановлению, украинцы могут рассчитывать на 8 500 грн вместо предыдущей суммы 4 100 грн (действовала с 2017 года).

Средства выплачивают человеку, который фактически организовал процесс погребения:

застрахованного лица (был официально трудоустроен);

члена семьи, который находился на полном содержании (не имел собственной зарплаты или пенсии).

Если умерший человек работал, то оформлением выплаты должен заниматься работодатель. Родственникам следует предоставить документы, а компании или предприятию — обратиться с заявлением в ПФУ в течение пяти рабочих дней после получения обращения.

Выплаты на погребение пенсионера

Сумма финансовой поддержки зависит от закона, по которому назначалось пенсионное обеспечение. Согласно информации от ПФУ, украинцам с обычной пенсией (по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") предусматривается выплата в размере двухмесячной пенсии.

Если пенсионер получал деньги от государства по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь на погребение равна его трехмесячной пенсии. Однако сумма не может быть меньше пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в мае 2026 года составляет 16 640 грн.

