Главная Экономика Выплаты на погребение в 2026 году: какую сумму компенсируют украинцам

Дата публикации 14 мая 2026 10:05
Помощь на погребение: какую компенсацию могут получить родственники в 2026 году
Купюры гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут рассчитывать на деньги в 2026 году — финансовую помощь на погребение. Размер и условия назначения зависят от умершего, в частности был ли он застрахованным и официально работал или уже находился на пенсионном обеспечении. Мы узнали, какие суммы полагаются родственникам/близким людям в случае организации похорон.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Пенсионного фонда № 6-1.

Выплаты для застрахованных лиц

В 2026 году ПФУ увеличил размер пособия на погребение по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи со временной потерей трудоспособности. Согласно постановлению, украинцы могут рассчитывать на 8 500 грн вместо предыдущей суммы 4 100 грн (действовала с 2017 года).

Средства выплачивают человеку, который фактически организовал процесс погребения:

  • застрахованного лица (был официально трудоустроен);
  • члена семьи, который находился на полном содержании (не имел собственной зарплаты или пенсии).

Если умерший человек работал, то оформлением выплаты должен заниматься работодатель. Родственникам следует предоставить документы, а компании или предприятию — обратиться с заявлением в ПФУ в течение пяти рабочих дней после получения обращения.

Выплаты на погребение пенсионера

Сумма финансовой поддержки зависит от закона, по которому назначалось пенсионное обеспечение. Согласно информации от ПФУ, украинцам с обычной пенсией (по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании") предусматривается выплата в размере двухмесячной пенсии.

Если пенсионер получал деньги от государства по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь на погребение равна его трехмесячной пенсии. Однако сумма не может быть меньше пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в мае 2026 года составляет 16 640 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые счета украинцев не могут арестовать и заблокировать. Речь идет о карточках, на которые начисляют социальные выплаты, в частности помощь на погребение, пенсию, денежную поддержку на детей и пр. Однако нужно подать заявление.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам не стоит соглашаться на денежную компенсацию вместо наследства. Если договориться о выплате на словах, можно ее никогда не получить. Суд не станет на сторону потерпевшего, поскольку не будет доказательств.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
