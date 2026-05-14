Отказ от наследства: чем рискуют украинцы, которые согласились на компенсацию

В украинцев могут возникнуть проблемы с унаследованной недвижимостью. Например, если родственники на словах договорятся об отказе от наследства и последующей выплате денежной компенсации. Однако суд не сможет помочь пострадавшей стороне, которая останется и без имущества, и без денег.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Наказ — спадкове, сімейне, військове право".

Компенсация за отказ от наследства

Зрителям канала рассказали реальный кейс о двух братьях, которые решили избежать бумажной волокиты и договорились о разделе имущества "на словах". Старший принял в наследство квартиру отца, а младший отказался от наследства за денежную компенсацию, которую обещал выплатить его близкий родственник.

"Когда старший брат получил свидетельство о праве на наследство и стал полноправным владельцем, он посмотрел на младшего и сказал: знаешь, а денег сейчас нет, давай потом решим. И, как вы понимаете, потом превратилось в никогда", — рассказали на YouTube-канале.

Проблема в том, что решить эту проблему через суд невозможно, поскольку:

истек срок, в течение которого закон позволяет отменить отказ от наследства;

договоренность о выплате компенсации братья не оформили документально, поэтому доказательств нет;

доказать, что отказ от квартиры произошел под принуждением, невозможно.

Как результат — младший брат остался и без доли собственности на недвижимость, и без компенсации. Согласно статье 1273 Гражданского кодекса, отказ от наследственного имущества можно отозвать в течение срока, установленного для его принятия, то есть не позже шести месяцев.

Можно ли заставить заплатить компенсацию

Возникает вопрос, позволяет ли закон оформить отказ от наследства с конкретным условием? Например, младший брат мог пойти к нотариусу и сформировать документ, который вступит в силу только в случае выплаты ему денежной компенсации.

"Но Гражданский кодекс четко говорит, что отказ от наследства с оговорками или под условием невозможен. Нотариус такой документ просто не оформит. На практике это означает, что любой отказ от имущества является безусловным действием", — уточнили специалисты.

Другими словами, существует всего два варианта: либо полноценный отказ от наследства, либо его принятие. Суд может признать отказ недействительным, если удастся подтвердить обман или давление. Однако доказать принуждение будет нелегко.

Что еще нужно знать украинцам

