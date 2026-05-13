Главная Экономика Унаследованную недвижимость нельзя продать сразу: какой документ нужен

Дата публикации 13 мая 2026 08:20
Квартира или дом в наследство: что нужно получить для продажи недвижимости
Оформление наследства в Украине. Фото: Новини.LIVE

После принятия наследства в Украине новый владелец не может сразу распоряжаться недвижимым имуществом, в частности квартирой, домом или земельным участком. Чтобы продать унаследованный объект, необходимо получить конкретный документ. Он подтверждает оформление наследственных прав и завершает весь процесс.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Документ для продажи унаследованной недвижимости

Приняв наследство, в составе которого присутствует недвижимое имущество, новый владелец обязан обратиться к нотариусу или уполномоченному должностному лицу органа местного самоуправления для выдачи свидетельства о праве на наследство.

Именно этот правоустанавливающий документ удостоверяет переход права собственности на объект от наследодателя к наследнику. Выдача свидетельства означает завершение процедуры оформления наследственных прав. Имея на руках документ, можно любым способом распоряжаться недвижимым имуществом.

"После получения свидетельства и регистрации права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество наследник становится владельцем недвижимости и может свободно распоряжаться ею (продать, подарить и т.д.)", — отметили в Министерстве юстиции.

Поскольку украинское законодательство установило временной лимит шесть месяцев на принятие наследства с момента его открытия, то выдача документа происходит только после завершения этого срока.

Когда нельзя отчуждать недвижимость

Прежде чем выдать свидетельство о праве на наследство, нотариус должен проверить, не действует ли запрет отчуждения, обременение ипотекой или арест недвижимого имущества. В первых двух случаях ответственное лицо должно проинформировать кредитора об оформлении свидетельства в течение двух рабочих дней.

Если на квартиру/дом/земельный участок наложили арест, то свидетельство не выдают до момента отмены ограничения. А запрет отчуждения означает, что человек не сможет распорядиться своим имущество, поскольку отсутствует один из элементов права собственности.

Согласно статье 73 закона "О нотариате", запрет накладывают в таких случаях:

  • при удостоверении договора пожизненного содержания (ухода), наследственного договора;
  • по обращению органа опеки и попечительства с целью защиты личных/имущественных прав и интересов ребенка;
  • при выдаче свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество наследникам физического лица, объявленного умершим;
  • в случае смерти одного из супругов, который составил совместное завещание;
  • при удостоверении договора о приобретении объекта недвижимости с использованием жилищного сертификата.

Снимают запрет отчуждения в связи с уведомлением кредитора о погашении займа, прекращением ипотечного договора, смертью физического лица, окончанием срока ограничения, решением суда, соответствующим обращением органов опеки и попечительства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, имеют ли право на долю наследства по закону дети от первого брака и внебрачные дети. Если отцовство официально признали, то все дети наследодателя могут рассчитывать на имущество. Они входят в первую очередь наследования.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит оформить завещание в 2026 году. Услуги нотариуса включают составление текста, удостоверение документа, формирование записи в реестре и другие технические действия. Государственным специалистам надо платить исключительно по официальным тарифам.

недвижимость документы наследство
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
