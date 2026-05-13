Квартира чи будинок у спадок: що треба отримати для продажу нерухомості

Після прийняття спадщини в Україні новий власник не може одразу розпоряджатися нерухомим майном, зокрема квартирою, будинком або земельною ділянкою. Аби продати успадкований об’єкт, необхідно отримати конкретний документ. Він підтверджує оформлення спадкових прав і завершує весь процес.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Документ для продажу успадкованої нерухомості

Прийнявши спадок, у складі якого присутнє нерухоме майно, новий власник зобов’язаний звернутися до нотаріуса чи уповноваженої посадової особи органу місцевого самоврядування для видачі свідоцтва про право на спадщину.

Саме цей правовстановлюючий документ посвідчує перехід права власності на об’єкт від спадкодавця до спадкоємця. Видача свідоцтва означає завершення процедури оформлення спадкових прав. Маючи на руках документ, можна у будь-який спосіб розпоряджатися нерухомим майном.

"Після отримання свідоцтва і реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно спадкоємець стає власником нерухомості та може вільно розпоряджатися нею (продати, подарувати тощо)", — зазначили в Міністерстві юстиції.

Оскільки українське законодавство встановило часовий ліміт шість місяців на прийняття спадщини з моменту її відкриття, то видача документу відбувається тільки після завершення цього строку.

Коли не можна відчужити нерухомість

Перш ніж видати свідоцтво про право на спадщину, нотаріус повинен перевірити, чи не діє заборона відчуження, обтяження іпотекою або арешт нерухомого майна. У перших двох випадках відповідальна особа повинна проінформувати кредитора про оформлення свідоцтва протягом двох робочих днів.

Якщо на квартиру/будинок/земельну ділянку наклали арешт, то свідоцтво не видають до моменту скасування обмеження. А заборона відчуження означає, що людина не зможе розпорядитися своїм майно, оскільки відсутній один з елементів права власності.

Згідно зі статтею 73 закону "Про нотаріат", заборону накладають у таких випадках:

при посвідченні договору довічного утримання (догляду), спадкового договору;

за зверненням органу опіки та піклування з метою захисту особистих/майнових прав та інтересів дитини;

при видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно спадкоємцям фізичної особи, оголошеної померлою;

у разі смерті одного з подружжя, яке склало спільний заповіт;

при посвідченні договору про придбання об’єкта нерухомості з використанням житлового сертифіката.

Знімають заборону відчуження у зв’язку з повідомленням кредитора про погашення позики, припиненням іпотечного договору, смертю фізичної особи, закінченням строку обмеження, рішенням суду, відповідним зверненням органів опіки та піклування.

