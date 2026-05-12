Оформлення спадщини у 2026 році: які права на майно у дітей від першого шлюбу

Деякі громадяни мають право на спадщину в Україні за законом. Наприклад, якщо немає заповіту або його визнали недійсним. Тоді майно ділять між спадкоємцями за певною черговістю, а суд визначає частку володіння для кожної людини, яка претендує на спадок.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 1261 Цивільного кодексу.

Чи отримають спадок діти від першого шлюбу

За відсутності заповіту постає питання, чи можуть розраховувати на частку майна померлої особи її діти від першого шлюбу. Цивільний кодекс затвердив таких спадкоємців першої черги:

"Право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, і батьки".

Виходить, всі діти спадкодавця — незалежно від шлюбу — мають право на частку майна. Факт підтримування контакту батька/матері з дитиною ролі не грає, головна умова — документально встановлене батьківство.

Аналогічна ситуація складається для позашлюбних дітей. Вони також входять до першої черги спадкування за законом, якщо батьківство було офіційно визнано. Лише відмова від спадщини дозволяє представникам наступної черги претендувати на майно померлої особи.

Коли втрачається право на спадок

Стаття 1224 Цивільного кодексу визначила перелік випадків, коли людина втрачає своє право на спадщину, незалежно від наявності заповіту. Майно не передають у володіння особам, які:

позбавили життя спадкодавця або зробили замах на його життя (за винятком випадку, коли постраждалий, знаючи про спробу вбивства, все одно включив людину в заповіт);

перешкоджали складанню, зміні або скасуванню заповіту шляхом обману/насильства;

були позбавлені батьківських прав на момент відкриття спадщини;

ухилялися від утримування спадкодавця, попри зобов’язання це робити;

за власним бажанням відмовилися від майна через нотаріуса.

Також спадок не передають чоловіку або дружині, чий шлюб із померлою особою визнали недійсним. Тоді вони не включаються до першої черги спадкування за законом і не можуть претендувати на чуже майно.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки існує черг спадкування за законом в Україні. Всього передбачено п’ять черг — від найближчих родичів до співмешканців та утриманців померлої особи. Представники кожної наступної черги можуть розраховувати на майно, якщо немає спадкоємців попередніх черг.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує оформити заповіт у 2026 році. Прайс включає офіційні тарифи на деякі послуги та оплату роботи нотаріуса. За мінімальні дії державного фахівця доведеться заплатити трохи менше 1000 грн.