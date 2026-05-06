Черги спадкування за законом від першої до п’ятої: хто може претендувати на майно

Склавши заповіт, можна позбавити спадщини певного родича. Однак існують випадки, коли майно успадковується за законом. Тоді право на активи померлої людини визначають за конкретною черговістю, якщо інше не передбачене договором або рішенням суду.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

Черги спадкування за законом

Якщо заповіту немає або документ визнаний недійсним, тоді застосовують спадкування за законом. Це означає, що перевага під час розподілу майна віддається найближчим родичам, між якими частки спадку діляться порівну.

Згідно зі статтями 1261-1265 Цивільного кодексу, існує п'ять черг спадкування, зокрема:

перша черга — діти, чоловік або дружина, батьки спадкодавця;

друга черга — рідні брати і сестри, бабуся та дідусь з боку обох батьків;

третя черга — рідні дядьки і тітки;

четверта черга — особи, які проживали зі спадкодавцем не менше п'яти років на момент його смерті;

п'ята черга — всі інші родичі до шостого ступеня споріднення та особи, які були утриманцями спадкодавця не менше п'яти років (не є членами його сім'ї).

Зазвичай майно померлої особи успадковують представники першої черги. Якщо вони самостійно не відмовляться від активів, то інші родичі нічого не отримають. Спадкоємці кожної наступної черги можуть претендувати на спадщину у разі відсутності претендентів попередньої черги.

Як підтвердити право на спадщину

Зазвичай дружина, чоловік, діти та батьки автоматично не стають спадкоємцями, якщо немає заповіту. Вони повинні пройти процедуру офіційного оформлення свого права на майно у нотаріуса. На подачу заявки дається шість місяців від дня смерті фізичної особи.

Протягом цього часу кожен зацікавлений у спадщині має надати відповідні документи на підтвердження родинних зв'язків, паспорт громадянина, ідентифікаційний код і довідки щодо статусу обов'язкових спадкоємців (за наявності).

Водночас автоматично вступають у спадщину неповнолітні діти спадкодавця, недієздатні та обмежено дієздатні родичі, а також люди, які були зареєстровані та фактично проживали за однією адресою з власником майна.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що чужі податкові борги переходять у спадок. Контролюючий орган повинен звернутися в суд для стягнення заборгованості зі спадкоємців. Однак вони можуть забрати лише ту частину боргу, яка знаходиться в межах вартості набутого майна.

Також Новини.LIVE розповідали, кому доведеться повертати гроші за померлого родича. Йдеться про кредит, обов'язок повернення якого переходить до спадкоємців. Щоб уникнути фінансових витрат, доведеться відмовитися від майна.