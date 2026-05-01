Податковий борг у спадок: як відбувається стягнення коштів після смерті боржника

Заповіт на столі та паспорт громадянина.

Окрім майна та фінансів, українці можуть отримати кредит у спадок. Аналогічна ситуація з податковими боргами, але процес стягнення не автоматичний. Контролюючий орган повинен звернутися до суду і пред'явити вимоги у цивільному порядку на погашення боргу померлої фізичної особи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Богдана Янківа.

Що буде з податковим боргом після смерті

Згідно з пунктом 37.3.2 Податкового кодексу України, підставою для припинення фінансового обов'язку, крім його виконання, є смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою.

Водночас на автоматичне списання боргу не варто розраховувати, оскільки обов'язок погашення переходить спадкоємцям, які прийняли спадщину. Це передбачено статтею 99 ПКУ:

"Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття".

Як відбувається стягнення податкового боргу

Державній податковій службі дається шість місяців із моменту отримання інформації про прийняття спадщини чи видачі свідоцтва про право на спадщину відповідно до статті 1281 Цивільного кодексу України.

Якщо пропустити цей крок, право вимоги втрачається, а борг залишиться непогашеним. Українське законодавство чітко затверджує відповідальність спадкоємців у цьому питанні: вони повинні погасити лише ту частину боргу, яка знаходиться у межах вартості отриманого майна.

Плюс важливо врахувати статус боргу на момент смерті людини. Якщо зобов'язання були неузгодженими, тобто боржник оскаржив їх у суді, але рішення не встигли ухвалити, то процес стягнення коштів зі спадкоємців може ускладнитися.

Щоб уникнути зобов'язання сплати чужого податкового боргу, доведеться відмовитися від спадщини. Тому фахівці радять ретельно ознайомитися із ситуацією перед поданням заяви на отримання майна померлої людини, аби не стати правонаступником фінансових зобов'язань.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто вважається захищеним спадкоємцем в Україні. Позбавити права на майно, склавши заповіт, не можна малолітніх та неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків/чоловіка/дружину/повнолітніх дітей. Ці люди отримують щонайменше половину частки, на яку могли б претендувати за законом.

Також Новини.LIVE розповідали, кому не потрібно подавати заяву нотаріусу на спадкування. Прийняття майна померлої особи поширюється на людей, які проживали зі спадкодавцем на момент його смерті. Плюс мовчазна згода на спадщину дійсна для дітей та недієздатних осіб.