Мовчазна згода на спадщину: кому не потрібно подавати заяву нотаріусу

Дата публікації: 21 квітня 2026 08:15
Спадкування за мовчазною згодою: хто автоматично отримує майно в Україні
Людина складає заповіт. Фото: Новини.LIVE

Спадкуванням називають передачу прав і обов’язків (тобто майна) від однієї людини до інших осіб — спадкоємців. Зазвичай для отримання спадщини потрібно подати відповідну заяву у встановлений строк, але це правило працює не для всіх громадян. Деякі спадкоємці отримують майно "автоматично" за так званою "мовчазною згодою".

Про те, хто може отримати спадщину за мовчазною згодою у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ст. 1268 Цивільного кодексу України.

Як відбувається процес спадкування в Україні

Загалом закон передбачає два способи спадкування: за законом і за заповітом. Якщо йдеться про перший варіант, то майно переходить до визначених законом осіб у чіткій черговості. Тобто існує конкретне коло спадкоємців, які мають право отримати спадщину одночасно. 

В Україні передбачено п’ять черг спадкування, і кожна наступна черга отримує право лише за відсутності попередньої. Інший варіант — спадкування за заповітом. У цьому випадку все вирішує особисте розпорядження людини на випадок її смерті. Тобто спадкодавець сам визначає, кому і що саме перейде.

Хто в Україні отримує спадщину за мовчазною згодою

В Україні діють чіткі правила — щоб прийняти спадщину, потрібно звернутися до нотаріуса із заявою протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. Однак є винятки.

Окрему увагу юристи звертають на так зване "автоматичне прийняття спадщини". У законі такого терміна прямо немає, однак передбачені ситуації, коли спадщина фактично вважається прийнятою без подання заяви. Це відбувається у двох випадках:

  1. Якщо спадкоємець проживав разом із померлим на момент його смерті, він автоматично вважається таким, що прийняв спадщину — за умови, що не подав офіційну відмову у встановлений строк.
  2. Якщо спадкоємець — це малолітня або неповнолітня дитина, недієздатна особа або людина з обмеженою цивільною дієздатністю. Вони теж вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо не відмовилися від неї — самостійно або через представника.

Тобто, хоча термін "автоматичне прийняття спадщини" формально не використовується, закон фактично передбачає такі випадки.

Скільки часу є на відмову від спадщини в Україні

Ще один важливий момент — строки. Для прийняття спадщини дається шість місяців, і цей термін починає обчислюватися з моменту її відкриття, тобто з дня смерті людини. Такий самий період є у спадкоємців для відмови від спадщини. 

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні спадщина — це не лише квартира, земля чи гроші, а й можливі борги. Тобто разом із майном можна "успадкувати" і зобов’язання померлого. Тому перед тим, як погоджуватися на спадщину, варто все добре перевірити й підрахувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що майно, отримане у спадок або як подарунок, інколи оподатковується. Це регулює Податковий кодекс. Головне тут — наскільки близькі родинні зв’язки між тим, хто передає майно, і тим, хто його отримує.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
