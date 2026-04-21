Спадкування за мовчазною згодою: хто автоматично отримує майно в Україні

Спадкуванням називають передачу прав і обов’язків (тобто майна) від однієї людини до інших осіб — спадкоємців. Зазвичай для отримання спадщини потрібно подати відповідну заяву у встановлений строк, але це правило працює не для всіх громадян. Деякі спадкоємці отримують майно "автоматично" за так званою "мовчазною згодою".

Як відбувається процес спадкування в Україні

Загалом закон передбачає два способи спадкування: за законом і за заповітом. Якщо йдеться про перший варіант, то майно переходить до визначених законом осіб у чіткій черговості. Тобто існує конкретне коло спадкоємців, які мають право отримати спадщину одночасно.

В Україні передбачено п’ять черг спадкування, і кожна наступна черга отримує право лише за відсутності попередньої. Інший варіант — спадкування за заповітом. У цьому випадку все вирішує особисте розпорядження людини на випадок її смерті. Тобто спадкодавець сам визначає, кому і що саме перейде.

Хто в Україні отримує спадщину за мовчазною згодою

В Україні діють чіткі правила — щоб прийняти спадщину, потрібно звернутися до нотаріуса із заявою протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. Однак є винятки.

Окрему увагу юристи звертають на так зване "автоматичне прийняття спадщини". У законі такого терміна прямо немає, однак передбачені ситуації, коли спадщина фактично вважається прийнятою без подання заяви. Це відбувається у двох випадках:

Якщо спадкоємець проживав разом із померлим на момент його смерті, він автоматично вважається таким, що прийняв спадщину — за умови, що не подав офіційну відмову у встановлений строк. Якщо спадкоємець — це малолітня або неповнолітня дитина, недієздатна особа або людина з обмеженою цивільною дієздатністю. Вони теж вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо не відмовилися від неї — самостійно або через представника.

Тобто, хоча термін "автоматичне прийняття спадщини" формально не використовується, закон фактично передбачає такі випадки.

Скільки часу є на відмову від спадщини в Україні

Ще один важливий момент — строки. Для прийняття спадщини дається шість місяців, і цей термін починає обчислюватися з моменту її відкриття, тобто з дня смерті людини. Такий самий період є у спадкоємців для відмови від спадщини.

