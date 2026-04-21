Наследование по молчаливому согласию: кто автоматически получает имущество в Украине

Человек составляет завещание.

Наследованием называют передачу прав и обязанностей (то есть имущества) от одного человека к другим лицам — наследникам. Обычно для получения наследства нужно подать соответствующее заявление в установленный срок, но это правило работает не для всех граждан. Некоторые наследники получают имущество "автоматически" по так называемому "молчаливому согласию".

О том, кто может получить наследство по молчаливому согласию в 2026 году — со ссылкой на ст. 1268 Гражданского кодекса Украины.

Как происходит процесс наследования в Украине

В целом закон предусматривает два способа наследования: по закону и по завещанию. Если речь идет о первом варианте, то имущество переходит к определенным законом лицам в четкой очередности. То есть существует конкретный круг наследников, которые имеют право получить наследство одновременно.

В Украине предусмотрено пять очередей наследования, и каждая следующая очередь получает право только при отсутствии предыдущей. Другой вариант — наследование по завещанию. В этом случае все решает личное распоряжение человека на случай его смерти. То есть наследодатель сам определяет, кому и что именно перейдет.

Кто в Украине получает наследство по молчаливому согласию

В Украине действуют четкие правила — чтобы принять наследство, нужно обратиться к нотариусу с заявлением в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Однако есть исключения.

Отдельное внимание юристы обращают на так называемое "автоматическое принятие наследства". В законе такого термина прямо нет, однако предусмотрены ситуации, когда наследство фактически считается принятым без подачи заявления. Это происходит в двух случаях:

Если наследник проживал вместе с умершим на момент его смерти, он автоматически считается принявшим наследство — при условии, что не подал официальный отказ в установленный срок. Если наследник — это малолетний или несовершеннолетний ребенок, недееспособное лицо или человек с ограниченной гражданской дееспособностью. Они тоже считаются принявшими наследство, если не отказались от него — самостоятельно или через представителя.

То есть, хотя термин "автоматическое принятие наследства" формально не используется, закон фактически предусматривает такие случаи.

Сколько времени есть на отказ от наследства в Украине

Еще один важный момент — сроки. Для принятия наследства дается шесть месяцев, и этот срок начинает исчисляться с момента его открытия, то есть со дня смерти человека. Такой же период есть у наследников для отказа от наследства.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине наследство — это не только квартира, земля или деньги, но и возможные долги. То есть вместе с имуществом можно "унаследовать" и обязательства умершего. Поэтому перед тем, как соглашаться на наследство, стоит все хорошо проверить и подсчитать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что имущество, полученное в наследство или в качестве подарка, иногда облагается налогом. Это регулирует Налоговый кодекс. Главное здесь — насколько близки родственные связи между тем, кто передает имущество, и тем, кто его получает.