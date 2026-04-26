Головна Економіка Захищені родичі: кого не можуть позбавити спадщини склавши заповіт

Дата публікації: 26 квітня 2026 16:20
Спадщина в Україні: кого з родичів не можна позбавити майна склавши заповіт
Людина складає заповіт. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть самостійно вирішити, кому дістанеться їх майно після смерті. Для цього потрібно скласти заповіт. Однак є коло родичів, які отримають свою частку спадкового майна, навіть якщо про них не згадали в документі.

Про те, хто належить до "захищених" спадкоємців та яку частку вони отримують незалежно від тексту заповіту, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на портал "Судової влади України".

Хто вважається "захищеним" спадкоємцем в Україні

Заповіт — це документ, в якому людина сама вирішує, кому залишити своє майно. Причому спадкоємцями можуть бути не лише родичі, а й будь-які інші люди чи навіть організації.

Однак, навіть якщо в заповіті когось не згадали або прямо позбавили спадщини, деякі люди все одно мають гарантоване право на свою частку. Згідно з 1241 статтею Цивільного кодексу України, їх отримують:

  • непрацездатні батьки;
  • малолітні та неповнолітні діти;
  • повнолітні, але непрацездатні діти;
  • непрацездатні чоловік або дружина.

Ці люди отримують не менше половини тієї частки, яку вони мали б за законом — незалежно від змісту заповіту. Нотаріус при оформленні заповіту обов’язково має пояснити людині це правило.

Читайте також:

Коли оформлюють спадщину, обов'язково перевіряється, чи є такі спадкоємці. Є ще кілька важливих моментів:

  • усиновлені діти мають такі ж права, як і рідні;
  • до обов’язкової частки входить не лише майно, а й інші активи, наприклад, банківські вклади;
  • суд може зменшити обов’язкову частку — наприклад, якщо були складні стосунки зі спадкодавцем.

Якщо спадкоємець жив разом із померлим, вважається, що він автоматично прийняв спадщину. Якщо ні — потрібно подати заяву. Водночас людина може добровільно відмовитися від своєї обов’язкової частки.

В яких випадках втрачається право на обов'язкову частку спадщини

Однак навіть наявність такого права не гарантує спадщину у будь-якому випадку. Закон передбачає ситуації, коли людину можуть повністю усунути від спадкування. Наприклад, якщо вона:

  • була позбавлена батьківських прав;
  • заважала скласти або змінити заповіт;
  • перебувала у недійсному шлюбі зі спадкодавцем;
  • ухилялася від обов’язку утримувати спадкодавця;
  • вчинила злочин проти спадкодавця чи інших спадкоємців.

Також суд може позбавити спадщини того, хто не допомагав людині, коли вона була безпорадною через хворобу або вік. У разі спорів між спадкоємцями питання вирішуються через суд. Він може навіть частково скасувати право на спадщину, якщо воно порушує закон.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні майно можна передати не тільки за заповітом або законом, а й через спадковий договір. Це зручний варіант для тих, хто хоче не просто визначити спадкоємця, а ще й встановити певні умови, які потрібно виконати.

Також Новини.LIVE розповідали, що спадкування — це коли права й обов’язки людини (зокрема майно) переходять до її спадкоємців після смерті. Зазвичай, щоб отримати спадщину, треба вчасно подати заяву. Але є випадки, коли це не обов’язково: деякі люди отримують спадок автоматично, за принципом "мовчазної згоди".

спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
