Наследство в Украине: кого из родственников нельзя лишить имущества составив завещание

Человек составляет завещание.

Украинцы могут самостоятельно решить, кому достанется их имущество после смерти. Для этого нужно составить завещание. Однако есть круг родственников, которые получат свою долю наследственного имущества, даже если о них не упомянули в документе.

О том, кто относится к "защищенным" наследникам и какую долю они получают независимо от текста завещания — согласно порталу "Судебной власти Украины".

Кто считается "защищенным" наследником в Украине

Завещание — это документ, в котором человек сам решает, кому оставить свое имущество. Причем наследниками могут быть не только родственники, но и любые другие люди или даже организации.

Однако, даже если в завещании кого-то не упомянули или прямо лишили наследства, некоторые люди все равно имеют гарантированное право на свою долю. Согласно 1241 статье Гражданского кодекса Украины, их получают:

нетрудоспособные родители;

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние, но нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные супруг или супруга.

Эти люди получают не менее половины той доли, которую они имели бы по закону — независимо от содержания завещания. Нотариус при оформлении завещания обязательно должен объяснить человеку это правило.

Когда оформляют наследство, обязательно проверяется, есть ли такие наследники. Есть еще несколько важных моментов:

усыновленные дети имеют такие же права, как и родные;

в обязательную долю входит не только имущество, но и другие активы, например, банковские вклады;

суд может уменьшить обязательную долю — например, если были сложные отношения с наследодателем.

Если наследник жил вместе с умершим, считается, что он автоматически принял наследство. Если нет — нужно подать заявление. В то же время человек может добровольно отказаться от своей обязательной доли.

В каких случаях теряется право на обязательную долю наследства

Однако даже наличие такого права не гарантирует наследство в любом случае. Закон предусматривает ситуации, когда человека могут полностью отстранить от наследования. Например, если он:

был лишен родительских прав;

мешал составить или изменить завещание;

находился в недействительном браке с наследодателем;

уклонялась от обязанности содержать наследодателя;

совершила преступление против наследодателя или других наследников.

Также суд может лишить наследства того, кто не помогал человеку, когда он был беспомощным из-за болезни или возраста. В случае споров между наследниками вопросы решаются через суд. Он может даже частично отменить право на наследство, если оно нарушает закон.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине имущество можно передать не только по завещанию или закону, но и через наследственный договор. Это удобный вариант для тех, кто хочет не просто определить наследника, а еще и установить определенные условия, которые нужно выполнить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что наследование — это когда права и обязанности человека (в том числе имущество) переходят к его наследникам после смерти. Обычно, чтобы получить наследство, надо вовремя подать заявление. Но есть случаи, когда это не обязательно: некоторые люди получают наследство автоматически, по принципу "молчаливого согласия".