Наследственный договор: как оформить и чем документ отличается от завещания

Девушка подписывает договор.

В Украине, кроме привычного наследования по закону или завещанию, есть еще один способ передать имущество — наследственный договор. Это вариант для тех, кто хочет не просто определить, кому достанется имущество, но и прописать конкретные условия.

О том, что такое наследственный договор и чем он отличается от завещания, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В чем отличие наследственного договора от завещания

Такой договор оформляется письменно, обязательно заверяется нотариусом и вносится в Наследственный реестр. Главное отличие от завещания в том, что это не одностороннее решение, а договоренность между двумя сторонами. То есть имущество передается только при условии выполнения определенных обязательств.

Например, человек, который должен получить имущество, может быть обязан помогать владельцу — как финансово, так и, скажем, ухаживать за ним. Эти условия могут выполняться как еще при жизни владельца, так и после его смерти.

Как проходит процесс наследования по договору

В Минюсте объясняют, что в наследственный договор можно включить как совместное имущество супругов, так и личную собственность одного из них. Также можно предусмотреть более сложный сценарий — когда сначала имущество переходит к мужу или жене, а уже потом к третьему лицу.

Важный момент — на такое имущество накладывается запрет на продажу или иное отчуждение. То есть владелец не сможет просто передумать и распорядиться им иначе.

Если же человек составит завещание на это же имущество, оно не будет иметь юридической силы. Также можно назначить человека, который после смерти будет контролировать выполнение условий договора. Если нет, эту роль будет выполнять нотариус.

Как отменить наследственный договор

Согласно статье 1308 Гражданского кодекса Украины, отменить наследственный договор не так просто. Это можно сделать только через суд:

собственник может это сделать, если другая сторона не выполняет свои обязательства;

приобретатель — если выполнить условия стало невозможно.

Также стоит учитывать, что право собственности по такому договору переходит только после смерти собственника имущества.

